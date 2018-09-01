Генеральный директор "Анжи": команду слепили из того, что было

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов рассказал о кадровых сложностях махачкалинского клуба:- Команду, можно сказать, слепили из того, что было. Большое спасибо футболистам, кто согласился на наши условия, все знают, что финансовые возможности "Анжи" не самые большие. Конечно, клуб хотел провести более качественно эту трансферную кампанию, но финансовые условия не позволили этого сделать.У нас существует запрет на регистрацию новых футболистов. Учитывая ситуацию, спортивный департамент отработал выше всяких похвал, - цитирует Флегонтова "РИА Новости".