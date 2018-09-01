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На матче "Крылья Советов" - "Анжи" ожидается 22 тысячи болельщиков

Организаторы ожидают на игре шестого тура российской премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Анжи" 22 тысячи зрителей (из них гостей поддержат 600 человек).

Матч пройдет на "Самара Арене" сегодня, 1 сентября, и начнется в 14.00 по московскому времени.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Анжи
Сегодня, 13:07
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№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 13:18) #
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в группе КС в комментах ищат билеты, на сайте почти все сектора выдают "билетов нет", и при этом продано только 20к, они там прикалываются что-ли???
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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