На матче "Крылья Советов" - "Анжи" ожидается 22 тысячи болельщиков

Организаторы ожидают на игре шестого тура российской премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Анжи" 22 тысячи зрителей (из них гостей поддержат 600 человек).Матч пройдет на "Самара Арене" сегодня, 1 сентября, и начнется в 14.00 по московскому времени.