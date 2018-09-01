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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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14:35
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (5)
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Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут
Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сумму трансфера полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса в испанскую "Севилью". По информации СМИ, голландец обошёлся его новому клубу в €21 млн.
"За 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут. Раньше только один из наших клубов вёл грамотную работу на трансферном рынке. ЦСКА как покупал, так и продавал игроков. Но при этом ни один из спортсменов, которые в последнее время покидали армейцев, не смог проявить себя должным образом. Сейду Думбия так и не добился успеха в Европе, то же самое касается Вагнера Лава и Ахмеда Мусы. В свете этого будет очень интересно посмотреть, как сложится карьера у Промеса", - цитирует Селюка RT.
"За 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут. Раньше только один из наших клубов вёл грамотную работу на трансферном рынке. ЦСКА как покупал, так и продавал игроков. Но при этом ни один из спортсменов, которые в последнее время покидали армейцев, не смог проявить себя должным образом. Сейду Думбия так и не добился успеха в Европе, то же самое касается Вагнера Лава и Ахмеда Мусы. В свете этого будет очень интересно посмотреть, как сложится карьера у Промеса", - цитирует Селюка RT.
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