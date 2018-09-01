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Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сумму трансфера полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса в испанскую "Севилью". По информации СМИ, голландец обошёлся его новому клубу в €21 млн.

"За 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут. Раньше только один из наших клубов вёл грамотную работу на трансферном рынке. ЦСКА как покупал, так и продавал игроков. Но при этом ни один из спортсменов, которые в последнее время покидали армейцев, не смог проявить себя должным образом. Сейду Думбия так и не добился успеха в Европе, то же самое касается Вагнера Лава и Ахмеда Мусы. В свете этого будет очень интересно посмотреть, как сложится карьера у Промеса", - цитирует Селюка RT.
Теги: Селюк Промес Спартак
Сегодня, 14:35
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(2)
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ale
Такие как Веллитон, Павлюченко, Промес, Видич к сожалению не часто появляются у нас. Промеса пока никто не сможет заменить.


да, по меркам российского чемпа- они- сверхуровень.

в Европе- одни из многих добротных футболистов.
здесь на них молились с придыханием.
там им приходится ежеминутно доказывать свою конкурентную состоятельность.

чтож, будем наблюдать за Антохой и ждать, что кто-то из оставшихся раскроется и заменит, а может, и превзойдёт его.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: ale Вятка (Сегодня, 15:28) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такие как Веллитон, Павлюченко, Промес, Видич к сожалению не часто появляются у нас. Промеса пока никто не сможет заменить.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:25) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
Видич заиграл ещё как!
Павлюченко был довольно эффективен, но менталитет не тот, да и Рэднапп - не Хиддинк.
Пареха в Севилье был основным защитником, пока не состарился.


и стартовой площадкой для всех них стал московский Спартак.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 14:47) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Видич заиграл ещё как!
Павлюченко был довольно эффективен, но менталитет не тот, да и Рэднапп - не Хиддинк.
Пареха в Севилье был основным защитником, пока не состарился.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 14:47) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Волга НН»
Я и в мире таких не больше 20-ки насчитаю ,не то что РФПЛ.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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