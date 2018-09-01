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"Крылья Советов" дома благодаря голу Корниленко обыграли "Анжи"

В матче 6-го тура чемпионата России "Крылья Советов" с минимальным счетом победили "Анжи".

Чемпионат России

6 тур

"Крылья Советов" – "Анжи" 1:0

Голы: Корниленко, 85

"Крылья Советов": Рыжиков - Денисов, Бурлак (к), Чичерин, Самарджич - Ткачук, (Яковлев, 87), Башикров, Чочиев, Антон, (Корниленко, 70), - Каннуников, Соболев.

"Анжи": Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор Седеньо, Кулик, Гиголаев, (Глебов 90+1), Савичев, Белла Ондуа, Чайковский, Мохаммад, (Маркелов, 61), Понсе Нуньес, (Ахъядов, 88).

Предупреждения: Чичерин, 27
Теги: Крылья Советов Анжи
Сегодня, 15:53
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6
(1)
№6 Написал: Рома Варован (Сегодня, 16:32) #
  • -3
  •  (3)

Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно.---- https://bitly.su/9h53Gbx
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: Parshin (Сегодня, 16:28) #
  • 0
  •  (4)
online

Я посмотрел на Корниленко в штрафной и провидчески подумал:
Сейчас забьет и он... забил!!!
А если бы я не подумал, страшно даже подумать, что не подумал бы!
Какие мы с Корниленко молодцы! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Вроде бы КС находят свою игру, смотрелись не плохо..Корниленко,палочка-выручалочка
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:58) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Корниленко герой. Крылья с победой!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 15:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Крылья с победой!
Корниленко - ТОП.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 15:55) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Понравились Крылья. Симпатичная игра. Рыжиков и Денисов - хорошее усиление для команды. Заслуженная победа. Счет мог быть и крупнее, но впереди немного не хватало. Мои поздравления!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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