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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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17:05
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Дмитрий Азаров: "Крылья" приобретают перспективных игроков, которые будут выходить на мировой уровень (1)
14:35
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08:14
Александр Панов: я не предатель (25)
Александр Панов: я не предатель (25)
"Крылья Советов" дома благодаря голу Корниленко обыграли "Анжи"
В матче 6-го тура чемпионата России "Крылья Советов" с минимальным счетом победили "Анжи".
Чемпионат России
6 тур
"Крылья Советов" – "Анжи" 1:0
Голы: Корниленко, 85
"Крылья Советов": Рыжиков - Денисов, Бурлак (к), Чичерин, Самарджич - Ткачук, (Яковлев, 87), Башикров, Чочиев, Антон, (Корниленко, 70), - Каннуников, Соболев.
"Анжи": Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор Седеньо, Кулик, Гиголаев, (Глебов 90+1), Савичев, Белла Ондуа, Чайковский, Мохаммад, (Маркелов, 61), Понсе Нуньес, (Ахъядов, 88).
Предупреждения: Чичерин, 27
Чемпионат России
6 тур
"Крылья Советов" – "Анжи" 1:0
Голы: Корниленко, 85
"Крылья Советов": Рыжиков - Денисов, Бурлак (к), Чичерин, Самарджич - Ткачук, (Яковлев, 87), Башикров, Чочиев, Антон, (Корниленко, 70), - Каннуников, Соболев.
"Анжи": Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор Седеньо, Кулик, Гиголаев, (Глебов 90+1), Савичев, Белла Ондуа, Чайковский, Мохаммад, (Маркелов, 61), Понсе Нуньес, (Ахъядов, 88).
Предупреждения: Чичерин, 27
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