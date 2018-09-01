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"Краснодар" назвал стартовый состав на матч с "Локомотивом"

"Краснодар" объявил состав на матч 6-го тура РПЛ против "Локомотива".

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Самбрано, Спайич, Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

Запасные: Синицын, Адамов, Шишкин, Марков, Фьолусон, Антонини, Браво, Сулейманов.
Теги: Краснодар Локомотив
Сегодня, 17:56
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№1 Написал: Victor671b Горячий ключ (Сегодня, 18:10) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Откуда берется информация, не из желтой ли прессы? Кто такие Самбрано, Антонини и Браво? Таких людей даже на сезон не заявляли, не то, что на игру. На сайте Краснодара, спорт -экспресса, и футбол на куличках другой состав
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
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