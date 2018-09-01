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Виктор Гончаренко: наши проблемы в обороне связаны с обновлением состава

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Уралом" (4:0) в матче 6-го тура РПЛ.

"В атаке сыграли очень хорошо. Но вижу много проблем в защите. Это меня не радует, надо устранять подобные вещи перед Лигой чемпионов. Мы играем для болельщиков, а они любят такие игры - с обилием моментов и быстрых атак. Какой гол Чалова был лучше? Я не любитель выделять какой-то отдельный гол. Бистровича тоже можно отметить. А наши проблемы в обороне связаны с обновлением состава", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Урал
Сегодня, 18:51
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№2 Написал: miktar (Сегодня, 19:21) #
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Виктор, мы будем ждать больших побед.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: KARASS (Сегодня, 18:59) #
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online

объективно wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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