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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Роман Бабаев: для ЦСКА переход Нисимуры - самый экзотичный трансфер
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход японского форварда Такумы Нисимуры в московскую команду.
"Для нас это самый экзотичный трансфер. Мы отсмотрели многих футболистов. Такума показался нам интересным, посчитали, что он может принести пользу. Не могу сказать, что долго его вели. Футболист с большим желанием откликнулся на наше предложение. Нисимура является одним из бомбардиров японской лиги. Пускай это не самый топовый чемпионат, но мы видели, как интересно сыграла сборная Японии на чемпионате мира. Там действительно стали появляться классные футболисты. Более того, у нас есть позитивный опыт работы с другим японским игроком. Что касается денежного вопроса, это самый бюджетный вариант, который был.
Мы рассматриваем его и как нападающего, и как футболиста, который способен сыграть на одной из позиций верхней тройки", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
"Для нас это самый экзотичный трансфер. Мы отсмотрели многих футболистов. Такума показался нам интересным, посчитали, что он может принести пользу. Не могу сказать, что долго его вели. Футболист с большим желанием откликнулся на наше предложение. Нисимура является одним из бомбардиров японской лиги. Пускай это не самый топовый чемпионат, но мы видели, как интересно сыграла сборная Японии на чемпионате мира. Там действительно стали появляться классные футболисты. Более того, у нас есть позитивный опыт работы с другим японским игроком. Что касается денежного вопроса, это самый бюджетный вариант, который был.
Мы рассматриваем его и как нападающего, и как футболиста, который способен сыграть на одной из позиций верхней тройки", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
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