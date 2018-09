Геркус - о Радимове: понял, что теряет, и прилетел за билетами в Краснодар (фото)

@radimov02 понял, наконец, что теряет и решил не откладывать дело в долгий ящик - прилетел за билетами аж в Краснодар. @glushak8 , для вас ему передать? Завтра можете пересечься на Крестовском ? #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда

A post shared by Илья Геркус (@ilgerkus) on Sep 1, 2018 at 8:14am PDT