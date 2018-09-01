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Геркус - о Радимове: понял, что теряет, и прилетел за билетами в Краснодар (фото)

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус встретился в Краснодаре с бывшим футболистом "Зенита" Владиславом Радимовым.

Напомним, Геркус ранее предложил билеты на матчи с участием железнодорожников в Лиге чемпионов Радимову и полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову.

"Владислав Радимов понял, наконец, что теряет и решил не откладывать дело в долгий ящик - прилетел за билетами аж в Краснодар. Денис Глушаков, для вас ему передать? Завтра можете пересечься на Крестовском", - написал Геркус в Инстаграме.

Теги: Геркус Радимов Глушаков Локомотив
Сегодня, 19:08
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