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Владимир Пономарев: такой ЦСКА может пободаться с мадридским "Реалом"

Владимир Пономарев: такой ЦСКА может пободаться с мадридским "Реалом" Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Урала" (4:0) в 6-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Мы увидели очень хорошую, добротную игру в исполнении "армейцев", которое играли с улыбкой, с удовольствием, с задором! И сегодня это то что нужно, играют по-мальчишески, потому что и на поле в основном мальчишки. Когда придёт зрелость - тогда команда заблестит окончательно, и будет выступать стабильней. Сейчас же ЦСКА играет хорошо, здорово, но не блестяще. Есть моменты, в которых нужно добавлять и прибавлять, ещё есть над чем работать футболистам и тренерскому штабу. Но у этой команды есть потенциал, и если всё делать правильно - у ЦСКА будет блестящая команда.

В чём нужно прибавлять? В основном это касается игры команды в обороне. Именно в защите команда пока действует слабенько, футболисты не понимают как нужно играть единым кулаком. Каждый держит своего оппонента и всё, а командной игры в обороне нет. Иногда футболисты ЦСКА позволяют атакующим игрокам соперника чувствовать себя возле нашей штрафной, и даже внутри её слишком вольготно. Также защитник всегда должен понимать, что нужно предугадывать события на поле, а не действовать по обстоятельствам. Похитрее нужно быть, но это приходит с опытом. В целом, защитники ЦСКА мне нравятся.

- О предстоящем перерыве на матчи сборных:

Это плюс, ведь у нас много травмированных игроков. Теперь они смогут подлечиться, вернуться в строй и даже набрать неплохую физическую форму. Тренерский штаб всё это прекрасно понимает и учитывает.

- О невызове в сборную России Фёдора Чалова:

Думаю, решение не вызывать Чалова в главную команду, и вызвать в молодёжную - правильное решение. Пока Фёдор нестабилен, хотя постепенно он набирает и понимает, что без хорошего объёма работы в чужой штрафной ничего не получится, а сейчас же он работает, открывается, стремиться получить мяч и забить. Я чувствую, что он может поразить ворота соперника без подготовки, а это хорошее качество, редкость для современных форвардов.

- О группе ЦСКА в Лиге чемпионов:

Такой ЦСКА может пободаться с мадридским "Реалом". У нас молодые, амбициозные ребята, которые чувствуют вкус футбола и готовы играть красиво. У испанцев есть свои проблемы, и если наших настроить правильно - можно работать. Главное, чтобы никто не зазнался, чтобы никто не подумал, что уже всё умеет. Пределов в футболе нет, всю жизнь можно учиться, а если самокритично относиться к своим навыкам - тогда будет рост.
Теги: Пономарев ЦСКА Урал
Сегодня, 19:48
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(4)
№18 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 20:58) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
До чего люблю неадекватов! уффф...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№17 Написал: Kostik (Сегодня, 20:57) #
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joy
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№16 Написал: tuner (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Бодливая лошадка? Это что-то новенькое! Я вам не скажу за весь Мадрид, но вся Памплона точно будет в шоке.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№15 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 20:30) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
обновить рекорд 7-0

В этом году вы все рекорды обновите , не волнуйся smile
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:20) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
да порвёт и Барсу и вообще всех, чего уж laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№13 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 20:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
Да ну,ветеран,будьте объективней.Защита проходной двор,и даже если не проходной двор,там уровень игроков такой,что они растащат любую защиту
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
№12 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:12) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Ох уж эти старики, Рейнгольд, Пономарев...

Урал в два паса середину проходил, Реал камня на камне не оставит...

Гончаренко еще работы непочатый край...


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№11 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 20:10) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Молодежь неплоха. Но Реал рановато. над о зенит и свиней попробовать хорошую игру показать хотя бы нам. Потихоньку наберем.. ЦСКА Москва навсегда!
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№10 Написал: anonymous (Сегодня, 20:09) #
  • +5
  •  (5)
online

пободаца сможет, но выиграть врятле
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№9 Написал: KARASS (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: SPV 77
Дедушка с ума сошел? Реал этим недотыкам даже мяч потрогать не даст и авоську отгрузит

А ВЫ ПРОСТИТЕ ГДЕ И ДАДУТ ЛИ ВАМ ПОТРЕПЫХАТЬСЯ В Л Е МЕНЯ ТЕРЗАЮТ СМУТНЫЕ СОМНЕНИЯ stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 20:01) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
Цитата: SPV 77
Реал этим недотыкам даже мяч потрогать не даст и авоську отгрузит

Спартак этой участи избежал. Грекам слава! laughing

Боялись обновить рекорд 7-0
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:59) #
  • -3
  •  (13)

смешно! с кем цска досихпор сыграл??
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: =казылык= (Сегодня, 19:58) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Черный Лис
Спартак этой участи избежал. Грекам слава!

зенит еще раньше избежал,слава Дзюбе и Шатову)
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:56) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV 77
Реал этим недотыкам даже мяч потрогать не даст и авоську отгрузит

Спартак этой участи избежал. Грекам слава! laughing
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Дедушка с ума сошел? Реал этим недотыкам даже мяч потрогать не даст и авоську отгрузит
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:53) #
  • +12
  •  (12)

Вот только не нужно начинать рейнгольдить...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:52) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Обыграли-то Урал. Так что, давайте не будем торопиться с выводами.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 19:49) #
  • +4
  •  (10)
online

ой,...! фигню не надо...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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