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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Владимир Пономарев: такой ЦСКА может пободаться с мадридским "Реалом"
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Урала" (4:0) в 6-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Мы увидели очень хорошую, добротную игру в исполнении "армейцев", которое играли с улыбкой, с удовольствием, с задором! И сегодня это то что нужно, играют по-мальчишески, потому что и на поле в основном мальчишки. Когда придёт зрелость - тогда команда заблестит окончательно, и будет выступать стабильней. Сейчас же ЦСКА играет хорошо, здорово, но не блестяще. Есть моменты, в которых нужно добавлять и прибавлять, ещё есть над чем работать футболистам и тренерскому штабу. Но у этой команды есть потенциал, и если всё делать правильно - у ЦСКА будет блестящая команда.
В чём нужно прибавлять? В основном это касается игры команды в обороне. Именно в защите команда пока действует слабенько, футболисты не понимают как нужно играть единым кулаком. Каждый держит своего оппонента и всё, а командной игры в обороне нет. Иногда футболисты ЦСКА позволяют атакующим игрокам соперника чувствовать себя возле нашей штрафной, и даже внутри её слишком вольготно. Также защитник всегда должен понимать, что нужно предугадывать события на поле, а не действовать по обстоятельствам. Похитрее нужно быть, но это приходит с опытом. В целом, защитники ЦСКА мне нравятся.
- О предстоящем перерыве на матчи сборных:
Это плюс, ведь у нас много травмированных игроков. Теперь они смогут подлечиться, вернуться в строй и даже набрать неплохую физическую форму. Тренерский штаб всё это прекрасно понимает и учитывает.
- О невызове в сборную России Фёдора Чалова:
Думаю, решение не вызывать Чалова в главную команду, и вызвать в молодёжную - правильное решение. Пока Фёдор нестабилен, хотя постепенно он набирает и понимает, что без хорошего объёма работы в чужой штрафной ничего не получится, а сейчас же он работает, открывается, стремиться получить мяч и забить. Я чувствую, что он может поразить ворота соперника без подготовки, а это хорошее качество, редкость для современных форвардов.
- О группе ЦСКА в Лиге чемпионов:
Такой ЦСКА может пободаться с мадридским "Реалом". У нас молодые, амбициозные ребята, которые чувствуют вкус футбола и готовы играть красиво. У испанцев есть свои проблемы, и если наших настроить правильно - можно работать. Главное, чтобы никто не зазнался, чтобы никто не подумал, что уже всё умеет. Пределов в футболе нет, всю жизнь можно учиться, а если самокритично относиться к своим навыкам - тогда будет рост.
- Об игре:
Мы увидели очень хорошую, добротную игру в исполнении "армейцев", которое играли с улыбкой, с удовольствием, с задором! И сегодня это то что нужно, играют по-мальчишески, потому что и на поле в основном мальчишки. Когда придёт зрелость - тогда команда заблестит окончательно, и будет выступать стабильней. Сейчас же ЦСКА играет хорошо, здорово, но не блестяще. Есть моменты, в которых нужно добавлять и прибавлять, ещё есть над чем работать футболистам и тренерскому штабу. Но у этой команды есть потенциал, и если всё делать правильно - у ЦСКА будет блестящая команда.
В чём нужно прибавлять? В основном это касается игры команды в обороне. Именно в защите команда пока действует слабенько, футболисты не понимают как нужно играть единым кулаком. Каждый держит своего оппонента и всё, а командной игры в обороне нет. Иногда футболисты ЦСКА позволяют атакующим игрокам соперника чувствовать себя возле нашей штрафной, и даже внутри её слишком вольготно. Также защитник всегда должен понимать, что нужно предугадывать события на поле, а не действовать по обстоятельствам. Похитрее нужно быть, но это приходит с опытом. В целом, защитники ЦСКА мне нравятся.
- О предстоящем перерыве на матчи сборных:
Это плюс, ведь у нас много травмированных игроков. Теперь они смогут подлечиться, вернуться в строй и даже набрать неплохую физическую форму. Тренерский штаб всё это прекрасно понимает и учитывает.
- О невызове в сборную России Фёдора Чалова:
Думаю, решение не вызывать Чалова в главную команду, и вызвать в молодёжную - правильное решение. Пока Фёдор нестабилен, хотя постепенно он набирает и понимает, что без хорошего объёма работы в чужой штрафной ничего не получится, а сейчас же он работает, открывается, стремиться получить мяч и забить. Я чувствую, что он может поразить ворота соперника без подготовки, а это хорошее качество, редкость для современных форвардов.
- О группе ЦСКА в Лиге чемпионов:
Такой ЦСКА может пободаться с мадридским "Реалом". У нас молодые, амбициозные ребята, которые чувствуют вкус футбола и готовы играть красиво. У испанцев есть свои проблемы, и если наших настроить правильно - можно работать. Главное, чтобы никто не зазнался, чтобы никто не подумал, что уже всё умеет. Пределов в футболе нет, всю жизнь можно учиться, а если самокритично относиться к своим навыкам - тогда будет рост.
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