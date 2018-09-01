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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Великолепный Чалов, нервозная оборона ЦСКА, странная игра Бумаля. Оценки матча ЦСКА – «Урал»
Московский ЦСКА нанес поражение екатеринбургскому «Уралу» в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Хет-триком отметился форвард армейцев Федор Чалов. Несмотря на крупный счет, «Урал» оказывал давление на соперника, а забей 11-метровый удар при счете 0:2, всё могло бы сложиться иначе. Rusfootball.info оценивает действия участников встречи.
Игорь Акинфеев – 4. Голкипер армейцев, которого в последнее время называют #стена2022, верно выбирал место в воротах, грамотно забирая мяч при выходах на перехват. Заметно, что взаимопонимания с новым центром обороны у Игоря пока мало, поэтому после неудачных действий защитников, капитан несколько раз за матч что-то агрессивно выкрикивал в сторону партнеров. Взаимопонимание – вопрос времени, а в эпизоде с пенальти Акинфеев угадал направление удара, закрыв нижний левый гол ворот, поэтому мог с легкостью доставать мяч, если бы тот не угодил в штангу.
Марио Фернандес – 4.5, Дмитрий Ефремов – 3.0. Совершенно разные матчи провели крайние защитники ЦСКА. Ефремов, несмотря на результативный удар-пас в первой голевой атаке, раз за разом выпадал из игры. Левый латераль – это не позиция Ефремова. При подключении в атаку Дмитрий не успевал вовремя возвращаться назад, оставляя весь левый фланг для созидательных действий игроков «Урала». Больше всех терял мяч – три раза за матч. Марио, в свою очередь, стабильно хорош, часто оказываясь на позиции крайнего нападающего. В обороне полностью закрывал свою зону.
Кирилл Набабкин – 3.0, Родриго Бекао – 2.5, Хердур Магнуссон – б/о.
Центр обороны армейцев в этом матче показал всю свою слабость. Если бы соперником ЦСКА сегодня была команда чуть посильнее, на ноль Акинфеев бы не сыграл. Набабкин, отбывший дисквалификацию, вернулся в оборону на место Чернова. Кирилл несколько раз блокировал удары нападающих «Урала», но раз за разом индивидуально проигрывал борьбу оппонентам. Бекао, неплохо игравший на перехватах, несколько раз хотел устроить «пожар» около своих ворот. Взаимопонимания с Акинфеевым сегодня не хватало все обороне. Магнуссон получил травму на 19 минуте встречи. В игровых эпизодах он мало принимал участия. Поэтому пожелаем исландцу здоровья и оставим его без оценки.
Кристиян Бистрович – 4.0, Ильзат Ахметов – 4.5, Никола Влашич – 4.0. В составе армейцев Бистрович сделал больше всех передач. К роли диспетчера команды хорват привыкает всё лучше и лучше, но непостоянные действия при оборонительных действиях в опорной зоне не позволяют поставить максимальную оценку. Ахметов был главным в полузащите: получал мяч в глубине поля, максимально быстро доставляя его в ноги нападающим. Уходил под аплодисменты трибун. Влашич остался немного в стороне от своих партнеров по центру поля, но принял участие в третьем забитом голе ЦСКА.
Абель Эрнандес – 3.5, Федор Чалов – 5.0. Уругваец, казалось, нехотя принимал участие в взаимодействиях с партнерами, редко бил по воротам, поэтому был заменен во второй половине встречи. Трансфер Эрнандеса в ЦСКА будто придал Фёдору Чалову дополнительной мощи. Безоговорочно MVP матча стал Чалов. Нападающий чаще всех бил по воротам – 9 раз, что помогло ему сегодня сделать хет-трик. Грамотные открывания позволяли Чалову предлагать себя для партнеров. Связка Чалов – Ахметов уже в этом сезоне может навести шороху в РПЛ.
Никита Чернов – 3.0, Иван Обляков – 4.0, Яка Бийол – б/о. Российский защитник, оставшийся на замене после привоза с «Рубином», получил свой шанс после травмы Магнуссона. В первые минуты на поле получил желтую карточку, после чего совершил много ошибок, несколько раз позволяя себя обыграть. Обляков оставил только положительные впечатления от дебюта в ЦСКА. Опасно навешивал на 11-метровую точку, один раз передача чуть не стала голевой. Бийол, укрепивший среднюю линию на 76 минуте, пытался помочь команде, но к тому моменту игра была уже сделана.
Ярослав Годзюр – 3.0. Четыре пропущенных мяча Годзюра, не дают права ставить ему высокую оценку, хотя несколько раз голкипер спасал команду от неминуемого гола. В эпизоде со вторым пропущенном голе Ярослав рано начал заваливаться в сторону. Чалов без труда отправил мяч в пустой угол.
Денис Кулаков – 2.5, Михаил Меркулов – 2.0. Игра крайних защитников «Урала» оставляет желать лучшего. Кулакову повезло меньше, он травмировался на 42 минуте и был заменен – здоровья футболисту, а Меркулов чистую проигрывал свой фланг Фернандесу. Меркулов позволил Ахметову и Чалову сыграть двоечку на линии собственной штрафной, после чего счёт стал 2:0.
Грегор Балажиц – 2.5. Сергей Брызгалов – 2.5. Из-под Брызгалова нападающие ЦСКА раз за разом били по воротам. Балажиц грубо ошибся в третьем пропущенном голе. Высокой оценки центр обороны не заслужил.
Илья Жигулев – 3.5, Петрюс Бумаль – 1.0. Камерунский опорник «Урала» был худшим в матче. На 51 минуте мог кардинально изменить исход встречи, но слабый удар с пенальти не смог превратить в гол. Окончательным провалом стал «подарок» для Бистровича в виде идеальной передачи под удар. Жигулев пытался искать своих партнеров длинными передачами. Неплохо действовал при отборе мяча, став лучшим по этому показателю в команде. Был заменен на 73 минуте.
Николай Димитров – 3.5. Отман Эль-Кабир – 3.5, Эрик Бикфалви – 3.5. Часто огрехами обороны ЦСКА пользовались полузащитники «Урала», которые раз за разом вскрывали армейцев, особенно в первом тайме. Если бы хавбеки уральцев были чуть расторопнее, счет на табло был бы другой. Хотя в одном эпизоде судья отменил чистый гол Бикфалви. С чем связано решение арбитра, не совсем понятно.
Андрей Панюков – 3.5. Нападающий уральского клуба создал самый опасный момент своей команды в первом тайме, выйдя один на один с Акинфеевым, но удар оказался неточным. Большинство ударов приходилось в защитников ЦСКА.
Доминик Динга – 2.5, Владимир Ильин – 2.5, Андрей Егорычев – 3.0. Из вышедших за замену игроков можно отметить лишь Егорычева. Андрей старался брать на себя диспетчерские функции, активно действуя в отборах.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
ЦСКА
Наш состав на #ЦСКАурал! Как вам?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 1, 2018
Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Ефремов, Бистрович, Влашич, Ахметов, Эрнандес, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Бийол, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин, Обляков. pic.twitter.com/Dew81KwVry
Игорь Акинфеев – 4. Голкипер армейцев, которого в последнее время называют #стена2022, верно выбирал место в воротах, грамотно забирая мяч при выходах на перехват. Заметно, что взаимопонимания с новым центром обороны у Игоря пока мало, поэтому после неудачных действий защитников, капитан несколько раз за матч что-то агрессивно выкрикивал в сторону партнеров. Взаимопонимание – вопрос времени, а в эпизоде с пенальти Акинфеев угадал направление удара, закрыв нижний левый гол ворот, поэтому мог с легкостью доставать мяч, если бы тот не угодил в штангу.
Марио Фернандес – 4.5, Дмитрий Ефремов – 3.0. Совершенно разные матчи провели крайние защитники ЦСКА. Ефремов, несмотря на результативный удар-пас в первой голевой атаке, раз за разом выпадал из игры. Левый латераль – это не позиция Ефремова. При подключении в атаку Дмитрий не успевал вовремя возвращаться назад, оставляя весь левый фланг для созидательных действий игроков «Урала». Больше всех терял мяч – три раза за матч. Марио, в свою очередь, стабильно хорош, часто оказываясь на позиции крайнего нападающего. В обороне полностью закрывал свою зону.
Кирилл Набабкин – 3.0, Родриго Бекао – 2.5, Хердур Магнуссон – б/о.
Центр обороны армейцев в этом матче показал всю свою слабость. Если бы соперником ЦСКА сегодня была команда чуть посильнее, на ноль Акинфеев бы не сыграл. Набабкин, отбывший дисквалификацию, вернулся в оборону на место Чернова. Кирилл несколько раз блокировал удары нападающих «Урала», но раз за разом индивидуально проигрывал борьбу оппонентам. Бекао, неплохо игравший на перехватах, несколько раз хотел устроить «пожар» около своих ворот. Взаимопонимания с Акинфеевым сегодня не хватало все обороне. Магнуссон получил травму на 19 минуте встречи. В игровых эпизодах он мало принимал участия. Поэтому пожелаем исландцу здоровья и оставим его без оценки.
Кристиян Бистрович – 4.0, Ильзат Ахметов – 4.5, Никола Влашич – 4.0. В составе армейцев Бистрович сделал больше всех передач. К роли диспетчера команды хорват привыкает всё лучше и лучше, но непостоянные действия при оборонительных действиях в опорной зоне не позволяют поставить максимальную оценку. Ахметов был главным в полузащите: получал мяч в глубине поля, максимально быстро доставляя его в ноги нападающим. Уходил под аплодисменты трибун. Влашич остался немного в стороне от своих партнеров по центру поля, но принял участие в третьем забитом голе ЦСКА.
Абель Эрнандес – 3.5, Федор Чалов – 5.0. Уругваец, казалось, нехотя принимал участие в взаимодействиях с партнерами, редко бил по воротам, поэтому был заменен во второй половине встречи. Трансфер Эрнандеса в ЦСКА будто придал Фёдору Чалову дополнительной мощи. Безоговорочно MVP матча стал Чалов. Нападающий чаще всех бил по воротам – 9 раз, что помогло ему сегодня сделать хет-трик. Грамотные открывания позволяли Чалову предлагать себя для партнеров. Связка Чалов – Ахметов уже в этом сезоне может навести шороху в РПЛ.
Никита Чернов – 3.0, Иван Обляков – 4.0, Яка Бийол – б/о. Российский защитник, оставшийся на замене после привоза с «Рубином», получил свой шанс после травмы Магнуссона. В первые минуты на поле получил желтую карточку, после чего совершил много ошибок, несколько раз позволяя себя обыграть. Обляков оставил только положительные впечатления от дебюта в ЦСКА. Опасно навешивал на 11-метровую точку, один раз передача чуть не стала голевой. Бийол, укрепивший среднюю линию на 76 минуте, пытался помочь команде, но к тому моменту игра была уже сделана.
«Урал»
??Наш состав на матч #ЦСКАУрал!— ФК Урал (@FCURAL) September 1, 2018
Илья Жигулёв дебютирует в основе. pic.twitter.com/m4UaoctzX6
Ярослав Годзюр – 3.0. Четыре пропущенных мяча Годзюра, не дают права ставить ему высокую оценку, хотя несколько раз голкипер спасал команду от неминуемого гола. В эпизоде со вторым пропущенном голе Ярослав рано начал заваливаться в сторону. Чалов без труда отправил мяч в пустой угол.
Денис Кулаков – 2.5, Михаил Меркулов – 2.0. Игра крайних защитников «Урала» оставляет желать лучшего. Кулакову повезло меньше, он травмировался на 42 минуте и был заменен – здоровья футболисту, а Меркулов чистую проигрывал свой фланг Фернандесу. Меркулов позволил Ахметову и Чалову сыграть двоечку на линии собственной штрафной, после чего счёт стал 2:0.
Грегор Балажиц – 2.5. Сергей Брызгалов – 2.5. Из-под Брызгалова нападающие ЦСКА раз за разом били по воротам. Балажиц грубо ошибся в третьем пропущенном голе. Высокой оценки центр обороны не заслужил.
Илья Жигулев – 3.5, Петрюс Бумаль – 1.0. Камерунский опорник «Урала» был худшим в матче. На 51 минуте мог кардинально изменить исход встречи, но слабый удар с пенальти не смог превратить в гол. Окончательным провалом стал «подарок» для Бистровича в виде идеальной передачи под удар. Жигулев пытался искать своих партнеров длинными передачами. Неплохо действовал при отборе мяча, став лучшим по этому показателю в команде. Был заменен на 73 минуте.
Николай Димитров – 3.5. Отман Эль-Кабир – 3.5, Эрик Бикфалви – 3.5. Часто огрехами обороны ЦСКА пользовались полузащитники «Урала», которые раз за разом вскрывали армейцев, особенно в первом тайме. Если бы хавбеки уральцев были чуть расторопнее, счет на табло был бы другой. Хотя в одном эпизоде судья отменил чистый гол Бикфалви. С чем связано решение арбитра, не совсем понятно.
Андрей Панюков – 3.5. Нападающий уральского клуба создал самый опасный момент своей команды в первом тайме, выйдя один на один с Акинфеевым, но удар оказался неточным. Большинство ударов приходилось в защитников ЦСКА.
Доминик Динга – 2.5, Владимир Ильин – 2.5, Андрей Егорычев – 3.0. Из вышедших за замену игроков можно отметить лишь Егорычева. Андрей старался брать на себя диспетчерские функции, активно действуя в отборах.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
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