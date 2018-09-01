Великолепный Чалов, нервозная оборона ЦСКА, странная игра Бумаля. Оценки матча ЦСКА – «Урал»

ЦСКА

Наш состав на #ЦСКАурал! Как вам?



Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Ефремов, Бистрович, Влашич, Ахметов, Эрнандес, Чалов.



Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Бийол, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин, Обляков. pic.twitter.com/Dew81KwVry