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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Валерий Масалитин: у ЦСКА сложная группа, "Реал" армейцам вообще не по зубам
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Урала" (4:0) в 6-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Крупная победа во многом вызвана фактором домашнего поля. "Урал" особого сопротивления и не оказывал. Очень рад за Фёдора Чалова, который отметился хет-триком, забивает в целом всё чаще, приносит результат. Как показывает вторая игра кряду, Чалов раскрывается тогда, когда с ним в атаке кто-то играет рядом. В данном случае я говорю об Абеле Эрнандесе.
- О невызове в сборную России Фёдора Чалова:
Думаю, на сбор его могли вызвать. Хотя я читал в прессе, что Станислав Черчесов и Евгений Бушманов договорились о том, что Чалов молодёжной сборной больше необходим. Думаю, когда специалисты так обговаривают между собой положение игрока - это нормальный процесс. Если он принесёт молодёжной сборной результат, значит, тренеры правильно всё сделали, и хорошо, что они проговаривают между собой такие моменты, дают молодому парню играть, а не держат его на скамейке и на сборах.
- Об адаптации новичков ЦСКА:
Особо выпадающих из командной игры нет. Процесс адаптации продолжается, вроде всё идёт неплохо. Хотя сыгранности между футболистами не хватает. Большим тестом для каждого будет Лига чемпионов, где мы и увидим, что могут эти новички на высшем уровне, помогут ли они ЦСКА или нет. Наш чемпионат заметно отличается по скоростям и мышлению с еврокубками, поэтому там и нужно смотреть на новичков, делать выводы.
- О предстоящем перерыве на матчи сборных:
Перерыв к месту, он сейчас для ЦСКА как глоток воды, потому что во время паузы футболисты будут тренироваться, и в ходе этого процесса ещё лучше будут друг друга узнавать.
- О группе ЦСКА в Лиге чемпионов:
В "Реале" хоть и другие игроки, но в этой команде тоже происходят большие изменения. Думаю, дома, при полной поддержке зрителей, ЦСКА может сотворить сенсацию, сыграв с мадридцами вничью. А в целом, думаю, "армейцы" займут третье место в своей группе, выйдут в Лигу Европы. Конечно, всё покажет время, идёт становление команды, но пока... Хотелось бы, конечно, чтобы ЦСКА вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но для сегодняшних "армейцев" группа сложная, а "Реал Мадрид" так вообще не по зубам. Если удастся дома отнять очки - будет хорошо, это и шансы на более глобальный успех повысит.
- Об игре:
Крупная победа во многом вызвана фактором домашнего поля. "Урал" особого сопротивления и не оказывал. Очень рад за Фёдора Чалова, который отметился хет-триком, забивает в целом всё чаще, приносит результат. Как показывает вторая игра кряду, Чалов раскрывается тогда, когда с ним в атаке кто-то играет рядом. В данном случае я говорю об Абеле Эрнандесе.
- О невызове в сборную России Фёдора Чалова:
Думаю, на сбор его могли вызвать. Хотя я читал в прессе, что Станислав Черчесов и Евгений Бушманов договорились о том, что Чалов молодёжной сборной больше необходим. Думаю, когда специалисты так обговаривают между собой положение игрока - это нормальный процесс. Если он принесёт молодёжной сборной результат, значит, тренеры правильно всё сделали, и хорошо, что они проговаривают между собой такие моменты, дают молодому парню играть, а не держат его на скамейке и на сборах.
- Об адаптации новичков ЦСКА:
Особо выпадающих из командной игры нет. Процесс адаптации продолжается, вроде всё идёт неплохо. Хотя сыгранности между футболистами не хватает. Большим тестом для каждого будет Лига чемпионов, где мы и увидим, что могут эти новички на высшем уровне, помогут ли они ЦСКА или нет. Наш чемпионат заметно отличается по скоростям и мышлению с еврокубками, поэтому там и нужно смотреть на новичков, делать выводы.
- О предстоящем перерыве на матчи сборных:
Перерыв к месту, он сейчас для ЦСКА как глоток воды, потому что во время паузы футболисты будут тренироваться, и в ходе этого процесса ещё лучше будут друг друга узнавать.
- О группе ЦСКА в Лиге чемпионов:
В "Реале" хоть и другие игроки, но в этой команде тоже происходят большие изменения. Думаю, дома, при полной поддержке зрителей, ЦСКА может сотворить сенсацию, сыграв с мадридцами вничью. А в целом, думаю, "армейцы" займут третье место в своей группе, выйдут в Лигу Европы. Конечно, всё покажет время, идёт становление команды, но пока... Хотелось бы, конечно, чтобы ЦСКА вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но для сегодняшних "армейцев" группа сложная, а "Реал Мадрид" так вообще не по зубам. Если удастся дома отнять очки - будет хорошо, это и шансы на более глобальный успех повысит.
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