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Валерий Масалитин: у ЦСКА сложная группа, "Реал" армейцам вообще не по зубам

Валерий Масалитин: у ЦСКА сложная группа, "Реал" армейцам вообще не по зубам Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Урала" (4:0) в 6-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Крупная победа во многом вызвана фактором домашнего поля. "Урал" особого сопротивления и не оказывал. Очень рад за Фёдора Чалова, который отметился хет-триком, забивает в целом всё чаще, приносит результат. Как показывает вторая игра кряду, Чалов раскрывается тогда, когда с ним в атаке кто-то играет рядом. В данном случае я говорю об Абеле Эрнандесе.

- О невызове в сборную России Фёдора Чалова:

Думаю, на сбор его могли вызвать. Хотя я читал в прессе, что Станислав Черчесов и Евгений Бушманов договорились о том, что Чалов молодёжной сборной больше необходим. Думаю, когда специалисты так обговаривают между собой положение игрока - это нормальный процесс. Если он принесёт молодёжной сборной результат, значит, тренеры правильно всё сделали, и хорошо, что они проговаривают между собой такие моменты, дают молодому парню играть, а не держат его на скамейке и на сборах.

- Об адаптации новичков ЦСКА:

Особо выпадающих из командной игры нет. Процесс адаптации продолжается, вроде всё идёт неплохо. Хотя сыгранности между футболистами не хватает. Большим тестом для каждого будет Лига чемпионов, где мы и увидим, что могут эти новички на высшем уровне, помогут ли они ЦСКА или нет. Наш чемпионат заметно отличается по скоростям и мышлению с еврокубками, поэтому там и нужно смотреть на новичков, делать выводы.

- О предстоящем перерыве на матчи сборных:

Перерыв к месту, он сейчас для ЦСКА как глоток воды, потому что во время паузы футболисты будут тренироваться, и в ходе этого процесса ещё лучше будут друг друга узнавать.

- О группе ЦСКА в Лиге чемпионов:

В "Реале" хоть и другие игроки, но в этой команде тоже происходят большие изменения. Думаю, дома, при полной поддержке зрителей, ЦСКА может сотворить сенсацию, сыграв с мадридцами вничью. А в целом, думаю, "армейцы" займут третье место в своей группе, выйдут в Лигу Европы. Конечно, всё покажет время, идёт становление команды, но пока... Хотелось бы, конечно, чтобы ЦСКА вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но для сегодняшних "армейцев" группа сложная, а "Реал Мадрид" так вообще не по зубам. Если удастся дома отнять очки - будет хорошо, это и шансы на более глобальный успех повысит.
Теги: Масалитин ЦСКА Урал
Сегодня, 20:12
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№4 Написал: =казылык= (Сегодня, 21:04) #
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Понамарь утверждает что и Реал по силам цска))
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: miktar (Сегодня, 20:40) #
  • -1
  •  (1)
online

в туалет иди, со своими комментами, бывший...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 20:19) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Да, Реал - голова! ПСЖ - нет, не голова. Барса - не голова. Юве, Бавария - не головы.

А Реал-голова! Я б ему палец в рот не положил.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: KARASS (Сегодня, 20:15) #
  • +1
  •  (3)

А КОМУ СОБСТВЕННО ПО ЗУБАМ НЕ ИНАЧЕ КАК НАРОДНЫМ -КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ НО ВАС ТАМ НЕТ И БЫВАЕТЕ РЕДКО kissing_closed_eyes
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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