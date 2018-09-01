Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Матч "Краснодар" - "Локомотив" посетили 25714 зрителей

На матче 6-го тура чемпионата России между "Краснодар" - "Локомотив" присутствует 25714 зрителей, передает корреспондент Rusfootball.info. Всего арена вмещает более 30-ти тысяч.

Болельщики "Краснодара" освистали Федора Смолова (видео)
Теги: Локомотив Краснодар
Сегодня, 20:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:03) #
  • -1
  •  (1)

Маловато,однако...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (0)
online

чёт бредовые цифры
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.