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Александр Ташаев: "Спартак" будет биться с "Зенитом"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в рамках 6-го тура РПЛ.

"Наша команда будет биться и умирать на 100, 200 процентов в матче с "Зенитом". Все понимают, что это противостояние двух столиц и идеологий. Гол, результативная передача... Я буду стараться делать все. "Спартак" набирает очки, показывает хорошие результаты. Надеюсь, это будет продолжаться как можно дольше", - сказал Ташаев.

ФК "Спартак"
Теги: Ташаев Спартак Зенит
Сегодня, 21:12
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№2 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yanus0407
О каких идеологиях идёт речь? Юноша смысл сказанного хоть сам-то понял?

Как научили так и сказал.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
О каких идеологиях идёт речь? Юноша смысл сказанного хоть сам-то понял?


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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