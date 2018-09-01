Александр Ташаев: "Спартак" будет биться с "Зенитом"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в рамках 6-го тура РПЛ."Наша команда будет биться и умирать на 100, 200 процентов в матче с "Зенитом". Все понимают, что это противостояние двух столиц и идеологий. Гол, результативная передача... Я буду стараться делать все. "Спартак" набирает очки, показывает хорошие результаты. Надеюсь, это будет продолжаться как можно дольше", - сказал Ташаев.