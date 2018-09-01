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Юрий Сёмин: у Смолова ушиб коленного сустава, а это всегда проблематично

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин по окончании матча 6-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2) рассказал о травме форварда Фёдора Смолова. Нападающий получил повреждение во втором тайме и покинул поле.

"Чьей инициативой является подписание Смолова — моей или руководства? Это наше внутреннее дело, о котором необязательно говорить. Инициатива всех. Раз игрок пришёл, это наш игрок.

Смолов — очень хороший футболист. Он уже оказывает большую помощь, так как у нас в атаке не такое большое количество игроков, а у "Локо" есть три турнира. Переход всегда очень сложен.

Форварда оценивают по голам, но Фёдора поменяли по одной причине: он получил микротравму и не мог дальше продолжить матч. День пройдёт, и ему сделают МРТ. У него ушиб коленного сустава, а это всегда проблематично", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Смолов Локомотив
Сегодня, 22:16
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(0)
№3 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 22:33) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Терь этот клоун ваша проблема
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№2 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 22:29) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Ушиб головы у него... вот это проблематично, но хорошо, что это уже не наша проблема..


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:19) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Хахах, лузеры, купили неликвид за 9 лямов, с зарплатой 3,1 за год, наслаждайтесь))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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