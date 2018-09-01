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"Краснодар с тобой": болельщики подарили Смолову два плаката (видео)

После матча 6-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Локомотив" (2:1), часть болельщиков дождалась Федора Смолова и подарила ему два плаката, на одном из которых было написано: "Краснодар с тобой".

Теги: Смолов Краснодар Rвидео
Сегодня, 22:33
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2
(0)
№2 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 22:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну молодцы , слов нет! Уважуха
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 22:37) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Как с обезьянкой на пляже


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
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