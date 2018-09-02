Голов с игры нет, зато есть все остальное. "Спартак" прямо сейчас не хуже "Зенита"

Фото: РФПЛ

"Спартак" больше всех бьет по воротам и больше всех попадает в створ

По владению мячом лучше "красно-белых" только "Краснодар"

Фото: Чемпионат.ком

И по количеству коротких передач "Спартак" тоже уступает только Краснодару

Точность передач "Спартака" - 83,1 процента. Лучшая в лиге

Команда Карреры - лидер по количеству пасов, приводящих к голевым моментам

Фото: Спорт-Экспресс

"Спартак" делает больше всех точных подач с углового – 4,4 за игру (у "Зенита" ровно в два раза меньше)

Навесы и прострелы - по максимуму, длинные забросы - по минимуму

"Спартак" чаще других владеет мячом на чужой половине поля

Фото: РИА Новости

По воротам Максименко наносится очень мало ударов

Подопечные Карреры не стесняются идти в дриблинг

Несмотря на то, что команда Карреры в новом чемпионате забивает только со стандартных положений, можно смело заявить, что к матчу с "Зенитом" она подходит в хорошем состоянии., основываясь на статистике, показывает, что единственной по-настоящему серьезной проблемой "Спартака" является только реализация.5 туров - вполне внушительный игровой отрезок для того, чтобы можно было делать первые выводы. Позади уже 1/6 часть чемпионата, и пусть для "красно-белых" она будет не совсем такой же, как остальные 5. Да, Квинси Промес уехал в "Севилью", оставив Карреру с мыслями о том, кем его заменить. Да, голландец был одним из важнейших игроков. Но система игры всей команды в этом сезоне дает право говорить, что даже потеря лидера может оказаться не слишком заметной. Далеко не на одном Промесе зацикливалась тактика "Спартака", и количество голов с голевыми передачами в его исполнении яркое тому свидетельство.Быть может, мы все хотели, чтобы столичный клуб успешнее сыграл в квалификации Лиги Чемпионов и не проиграл по сумме двух встреч "ПАОКу". Поэтому в какой-то момент стали появляться мнения о том, что Каррере нужно устранять ошибки, нужно что-то менять, нужно улучшать игру команды. Но на самом деле Массимо в глобальном плане стоит всерьез поработать только над одним компонентом - над реализацией моментов, создаваемых не со стандартных положений. Статистика это уверенно подтверждает.Количество ударов и точность их попадания в заданный штангами и перекладинами прямоугольник говорит о том, что "красно-белые" создают для себя достаточно много голевых моментов. Проблем с доставкой мяча до бьющих или с уходом от опеки нет. В среднем за 1 игру "Спартак" наносит 19,2 удара (на два больше, чем у занимающего второе место по этому показателю "Краснодара") и 7 раз попадает в створ (на 1,6 больше, чем у "Зенита"). Понятно, что некоторые выстрелы случаются с дальних дистанций или получаются не очень сильными и опасными, но все равно вероятность того, что хотя бы один из них окажется голевым, высокая. Если поправить реализацию уже в ближайшем туре, то "питерцы" запросто могут потерпеть первое поражение в сезоне.Амбициозный клуб Сергея Галицкого, всегда стремящийся контролировать игру и активно действовать в атаке, пока что недосягаем для конкурентов в вопросах владения мячом - его средний процент достигает отметки в 58,9. У "Спартака" это число несколько меньше - 56,2, но все равно оно впечатляет. И доказывает, что команда играет от себя, играет "первым номером" и практически каждый раз имеет ощутимое преимущество. Единственным исключением стала встреча с "Краснодаром", в которой "москвичи" были с мячом на 20 процентов меньше соперника, но итоговый результат показывает, что такая тактика себя оправдала. Не исключено, кстати, что с "Зенитом" мы увидим что-то подобное.Этот показатель логичным образом вытекает из предыдущей статистической детали. Если мяч чаще у тебя, то и передаешь ты его на более короткие расстояния. В этом сезоне "красно-белые" в среднем делают по 418 таких пасов, старательно пытаясь разыграть стоящие комбинации. Так как они приводят в конечном итоге к большому количеству ударов, можно сказать, что "Спартак" имеет определенные успехи. Проблема опять-таки заключается только в нанесении завершающего выстрела. "Зенит", впрочем, по статистике передач не так далек от своего ближайшего соперника - в среднем 412 за игру.А вот здесь равных не нашлось. И это весьма важно. Мало просто набивать общее количество пасов, важно делать это с высокой точностью. Трудностей с этим у "Спартака" нет. При этом стоит помнить, что в число 83,1 процента входят не только короткие передачи, но и средние, и длинные, и забросы, и кроссы. У "Зенита" показатели тоже неплохие, но на 1 процент все-таки меньше.Данный вид передач еще называют ключевым, поскольку именно они напрямую влияют на исход встречи. При условии, конечно, что удары достигают цели. У "Спартака" в среднем за 1 матч 13,8 ключевых пасов и 0 голов с игры. Еще одно доказательство того, что реализация - главная его проблема. Мяч стабильно часто доставляется до форвардов, но те пока что забивают только со стандартов. Для сравнения у "питерцев" всего лишь 10,4 ключевых передач, но целых 5 голов с игры.Любопытно, что отлично ассистируют "спартаковцы" вообще в любой ситуации. Они являются лучшими практически по всем видам и типам передач. Те, что происходят при угловых - не исключение. Вполне логично, что "красно-белые" часто забивают именно после подач с угла поля. Во-первых, сами передачи идут туда, куда нужно. Во-вторых, игроки четко знают, кому и куда надо бежать, кому освобождать зоны для партнера, а кому врываться в них и наносить неотразимые удары. Да, определенную часть угловых подавал Промес, но не стоит преувеличивать его роль - в первых пяти турах он лишь однажды стал автором подобной голевой передачи.Завершая тему с пасами, важно отметить, что "Спартак" реже остальных команд прибегает к длинным передачам и забросам - в среднем 65 раз за матч. У "Зенита" этот показатель примерно такой же - 67. Обе команды выбирают иные варианты. Подтверждает это и тот факт, что они очень редко попадают в офсайд. Помимо этого, "красно-белые" и "сине-бело-голубые" не испытывают проблем с совершением навесов и прострелов - по статистике именно они делают их чаще всех (более 20 штук за одну встречу). Собственно, вновь разница между клубами проявляется только в одном - у "питерцев" реализация моментов, создаваемых с игры, намного выше, чем у "москвичей".А вот еще один интересный показатель того, что "красно-белые" в целом все делают правильно. У ворот соперника они оказываются стабильно и часто. Если выражать это в процентах от игрового времени, то мы получим ровно одну треть. При этом на своей половине поля "Спартак" проводит лишь 20 процентов времени. Таким образом, вдали от собственной штрафной он оказывается в 4 раза чаще, чем вблизи от нее. Нельзя сказать, что у "Зенита" аналогичные статистические данные значительно хуже, но все-таки до "спартаковских" они не дотянут.Ставка на атаку всегда оголяет определенные зоны в защите, но на старте сезона "Спартака" успешно справляется с тем, чтобы минимизировать количество угроз, исходящих от рвущегося в контратаку соперника. Один единственный пропущенный гол (да еще и после дальнего удара Рыкова) в совокупности со статистикой ударов по воротам Максименко говорит о том, что зачастую защитники просто не дают нападающим оппонента возможности для пробития по мячу. Лучшим по количеству допущенных ударов соперника является "Ростов" (7,5), а у "Спартака" по этому показателю почетное второе место (9). Форвардам "Зенита" придется потрудиться.По количеству обводок в первых пяти турах нового чемпионата "Спартак" уступает только "Ахмату". У представителей грозненского клуба в среднем по 6,4 попыток за игру, в то время как у "москвичей" это число меньше на 1,2 единицы - 5,2. Правда, здесь стоит отметить, что около 30 процентов дриблинга приходилось на долю Промеса, которого в матче против "Зенита" уже не будет. Но и без учета Квинси "Спартак" будет обгонять 12 команд Премьер-Лиги.Так что, "питерцам" не стоит расслабляться - в составе столичного клуба все еще хватает качественных исполнителей, которые умеют обращаться с мячом, умеют делать обостряющие передачи, умеют реализовывать стандартные положения, умеют идти в обводку и умеют бить по воротам. Каррере, как мы уже неоднократно говорили, осталось добиться только одного - чтобы его подопечные начали реализовывать моменты, создаваемые непосредственно с игры.