Сегодня Станиславу Черчесову исполняется 55 лет

Сегодня, 2-го сентября, исполняется 55 лет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.Черчесов тренирует национальную команду страны с 2016 года. Под его руководством россияне не вышли из группы на Кубке конфедераций-2017, а на домашнем ЧМ-2018 пробились в четвертьфинал.За выступление на чемпионате мира Черчесов получил Орден Александра Невского и звание заслуженного тренера России.Черчесов был вратарем и выступал за "Спартак" (6 трофеев), "Локомотив", дрезденское "Динамо" и "Тироль" (3 титула в Австрии). Он также играл за сборные СССР, СНГ и России.