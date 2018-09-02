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Сегодня Станиславу Черчесову исполняется 55 лет

Сегодня, 2-го сентября, исполняется 55 лет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Черчесов тренирует национальную команду страны с 2016 года. Под его руководством россияне не вышли из группы на Кубке конфедераций-2017, а на домашнем ЧМ-2018 пробились в четвертьфинал.

За выступление на чемпионате мира Черчесов получил Орден Александра Невского и звание заслуженного тренера России.

Черчесов был вратарем и выступал за "Спартак" (6 трофеев), "Локомотив", дрезденское "Динамо" и "Тироль" (3 титула в Австрии). Он также играл за сборные СССР, СНГ и России.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 08:12
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(1)
№5 Написал: Parshin (Сегодня, 10:47) #
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online

С отличным юбилеем на две пятерки "55" !!!
То, что Главный тренер Сборной России родился в День Победы (2 сентября) - хороший знак, значит он победный тренер!
Ждем Победы от Сборной России - 1-е место в группе - в Лиге наций УЕФА.
Турция и Швеция - это команды, которые можно побеждать! И турков и шведов Россия всегда била !
Ура и Слава юбиляру Стани-Славу Черчесову - самому Главному тренеру из всех главных тренеров, можно сказать, Генеральному тренеру и надеемся - Гениальному тренеру! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 09:44) #
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Болеет за:
«Ростов»
Салам , Саламыч . Поздравляем !


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 09:20) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Здоровья и успехов.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: Fint Москва (Сегодня, 09:15) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Стасу желаю успехов в работе и личной жизни!
Пусть все его планы претворяются и радуют нас!
Искренне надеюсь, что он приведёт нашу сборную к победе на чемпионате Европы... innocent
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 08:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Здоровья,удачи,успехов!!!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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