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Владислав Радимов: Промес - потеря для "Спартака". Но у Карреры на скамейке футболист за 12 миллионов евро

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов отметил, что нападающего "Спартака" Квинси Промеса может заменить Педро Роша.

– Но "Спартак" в конце трансферного окна потерял Квинси Промеса.

– Голландец хорош, играл одну из ключевых ролей в "Спартаке". Конечно, это потеря для клуба.

– Знаменитый теннисист Евгений Кафельников после продажи Промеса заявил в соцсетях, что клуб может "утонуть глубже водолазов". Согласны, что без Квинси у красно-белых стало намного меньше шансов зацепиться за очки в матче против "Зенита"?

– Почему? "Спартак" собрал хороший состав. Будет интересная борьба! Зацепиться за очки? Слушайте, если у Карреры на скамейке сидит футболист, купленный за 12 миллионов евро, наверное, на него рассчитывали, когда брали. Он уступал в конкуренции Промесу, но сейчас Педро Роша получит свой шанс.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Радимов Промес Роша Спартак
Сегодня, 08:18
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(2)
№9 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:54) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: SHRЕК
Знатно!!! scream joy

Любой не болельщик Спартака на сайте мог подколоть не хуже, так что ставлю Буланову тройку с минусом.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 09:59) #
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Как-то много в последнее время Радимова.

Он что, на эту неделю говорящим дураком от Питера назначен?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№7 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 09:18) #
  • -1
  •  (5)

ехали в бразилию покупать луана, но купили рошу за 12 лямов, хотя он стоил всего 2 laughing laughing
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 09:17) #
  • -1
  •  (5)
online

У Карреры на скамейке футболист, за которого переплатили в 12 раз smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: SHRЕК (Сегодня, 08:58) #
  • +1
  •  (9)

Знатно подъепнул тупарылых парасят!!!!!! scream joy
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 08:55) #
  • -1
  •  (1)

Скорее всего рощу поставят ....ташаев только травму перенес тренерубтсЯ 1-2 дня, остальные не совсем по позиции ....хотя могут и Хани и Попова засунуть на фланг ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 08:45) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Слова Радимова о Роше-богу в уши!!Пусть свершится чудо и он заиграет!!!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 08:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ньюкасл»
smiley smiley smiley
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:21) #
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ne fakt chto poluchit, no s drugoi storoni, promes igral bez zamen. dumayu ili popov viidet, ili novichok iz dinamo tashaev.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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