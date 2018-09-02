Владислав Радимов: Промес - потеря для "Спартака". Но у Карреры на скамейке футболист за 12 миллионов евро

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов отметил, что нападающего "Спартака" Квинси Промеса может заменить Педро Роша.– Голландец хорош, играл одну из ключевых ролей в "Спартаке". Конечно, это потеря для клуба.– Почему? "Спартак" собрал хороший состав. Будет интересная борьба! Зацепиться за очки? Слушайте, если у Карреры на скамейке сидит футболист, купленный за 12 миллионов евро, наверное, на него рассчитывали, когда брали. Он уступал в конкуренции Промесу, но сейчас Педро Роша получит свой шанс.