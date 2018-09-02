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Федор Чалов превзошел Хохлова и Жиркова

В матче против "Урала" нападающий ЦСКА Федор Чалов забил 15-й, 16-й и 17-й голы за клуб в чемпионатах России.

20-летний форвард, проводящий за красно-синих 41-ю игру, догнал в списке снайперов армейского клуба Дмитрия Карсакова (99 игр) и обошел сразу трех знаковых футболистов прошлого - Дмитрия Хохлова (62 встречи, 15 голов), Александра Гришина (126, 15) и Юрия Жиркова (139, 15). Рекордсменом клуба является Вагнер Лав, отметившийся 85 голами.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 09:31
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3
(0)
№3 Написал: trachok (Сегодня, 10:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
да хватит дифирамб
молодец парень, кто спорит
главное - пусть так же продолжает
Жамалетдинову тоже песни пели после Бенфики, и как? по стопам Нетфуллина пойдет с таким отношением

всё так, не стоит восхвалений тут сыпать.
Но не могу не отметить тот факт, что наш Федя один уже забил столько же, сколько весь этот спартачок)))
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 09:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
да хватит дифирамб

+


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:37) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
да хватит дифирамб
молодец парень, кто спорит
главное - пусть так же продолжает
Жамалетдинову тоже песни пели после Бенфики, и как? по стопам Нетфуллина пойдет с таким отношением


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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