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Евгений Ловчев: все восхищаются Чаловым, но это не форвард уровня Вагнера

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал победу ЦСКА над "Уралом" (4:0).

"Думал, "Урал" окажет больше сопротивления. Но ЦСКА был хорош. Как и говорил ранее, ЦСКА за золото бороться не будет. Мое мнение не изменилось - игра у армейцев еще не устоявшаяся, она зависит от молодых ребят. Того же Ахметова, например. Талантливейший мальчишка!

Еще сейчас все восхищаются Чаловым, но это не форвард уровня Вагнера. Да, он большое подспорье, но не первый форвард.

Важно еще вот что: ЦСКА на своем поле ловит кайф от игры. При своих зрителях, на родном стадионе... Парням нравится общаться на поле - есть пас, есть голы. И психологический фон у них хороший.

Ключевой момент - наверное, незабитый пенальти. И "Урал" вновь проигрывает. Если так пойдет и дальше, думаю, дни Димы Парфенова в клубе сочтены. Хотя я ему очень симпатизирую. Помню, как он приходил на матчи моего мини-футбольного "Спартака" посмотреть...

Ну, а ЦСКА... Дай бог, чтобы они за медали поборолись. По-моему, уже в сентябре матч со "Спартаком". "Спартак" по качеству футболистов лучше, но ЦСКА - посвежее. Вот поэтому все равно это противостояние будет, как всегда, интересно", - написал Ловчев в фэйсбуке.
Теги: Ловчев Чалов ЦСКА
Сегодня, 10:02
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(1)
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:52) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Да кто эти все? Я не восхишаюсь, например. А чтобы его со всех сторон обцеловывали, как Смолова я тоже не видел.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:30) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Главное достояние Гиннера в этом ЦСКА Гончаренко.Остальное детали.Муса, Верблум или как его,уехавший Бразилец,Братья, Игнашевич.. нет Дзагоева, Щенникова эти футболисты не просто основа ЦСКА а, лидеры, а, ЦСКА,как был один из главных лидеров в ПЛ России, не только тем и остаётся, но и игра команды с новыми игроками становится ещё интереснее, чем прежние годы.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
Евгений Ловчев: все восхищаются Чаловым, но это не форвард уровня Вагнера
На сегодня Чалов форвард уровня Чалова.
А что будет завтра (и послезавтра) узнаем со временем.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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