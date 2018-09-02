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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Евгений Ловчев: все восхищаются Чаловым, но это не форвард уровня Вагнера
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал победу ЦСКА над "Уралом" (4:0).
"Думал, "Урал" окажет больше сопротивления. Но ЦСКА был хорош. Как и говорил ранее, ЦСКА за золото бороться не будет. Мое мнение не изменилось - игра у армейцев еще не устоявшаяся, она зависит от молодых ребят. Того же Ахметова, например. Талантливейший мальчишка!
Еще сейчас все восхищаются Чаловым, но это не форвард уровня Вагнера. Да, он большое подспорье, но не первый форвард.
Важно еще вот что: ЦСКА на своем поле ловит кайф от игры. При своих зрителях, на родном стадионе... Парням нравится общаться на поле - есть пас, есть голы. И психологический фон у них хороший.
Ключевой момент - наверное, незабитый пенальти. И "Урал" вновь проигрывает. Если так пойдет и дальше, думаю, дни Димы Парфенова в клубе сочтены. Хотя я ему очень симпатизирую. Помню, как он приходил на матчи моего мини-футбольного "Спартака" посмотреть...
Ну, а ЦСКА... Дай бог, чтобы они за медали поборолись. По-моему, уже в сентябре матч со "Спартаком". "Спартак" по качеству футболистов лучше, но ЦСКА - посвежее. Вот поэтому все равно это противостояние будет, как всегда, интересно", - написал Ловчев в фэйсбуке.
"Думал, "Урал" окажет больше сопротивления. Но ЦСКА был хорош. Как и говорил ранее, ЦСКА за золото бороться не будет. Мое мнение не изменилось - игра у армейцев еще не устоявшаяся, она зависит от молодых ребят. Того же Ахметова, например. Талантливейший мальчишка!
Еще сейчас все восхищаются Чаловым, но это не форвард уровня Вагнера. Да, он большое подспорье, но не первый форвард.
Важно еще вот что: ЦСКА на своем поле ловит кайф от игры. При своих зрителях, на родном стадионе... Парням нравится общаться на поле - есть пас, есть голы. И психологический фон у них хороший.
Ключевой момент - наверное, незабитый пенальти. И "Урал" вновь проигрывает. Если так пойдет и дальше, думаю, дни Димы Парфенова в клубе сочтены. Хотя я ему очень симпатизирую. Помню, как он приходил на матчи моего мини-футбольного "Спартака" посмотреть...
Ну, а ЦСКА... Дай бог, чтобы они за медали поборолись. По-моему, уже в сентябре матч со "Спартаком". "Спартак" по качеству футболистов лучше, но ЦСКА - посвежее. Вот поэтому все равно это противостояние будет, как всегда, интересно", - написал Ловчев в фэйсбуке.
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