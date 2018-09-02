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Виктория Лопырева поздравила Черчесова с 55-летием

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в Твиттере поздравила с днем рождения главного тренера сборной России Станислава Черчесова с 55-летием.

Черчесов возглавляет национальную команду с лета 2016 года.
Сегодня, 11:46
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(2)
№3 Написал: Ditrih (Сегодня, 13:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА ПОЗДРАВИЛА ЧЕРЧЕСОВА С 55-ЛЕТИЕМ
орально?
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:10) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
вот теперь Днюха у Стаса удалась!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:07) #
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  •  (2)

Бомбическая новость!)
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
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