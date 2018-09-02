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Первый тренер Чалова: Феде рановато бороться за приз "Лучшему бомбардиру" РПЛ

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, поделился эмоциями от трёх забитых мячей своего воспитанника в матче 6-го тура РПЛ с "Уралом" (4:0).

"Не ожидал от Чалова хет-трика, но это не случайность. Федя доказывает, что он игрок основного состава. За приз "Лучшему бомбардиру" чемпионата ему бороться ещё рановато, хотя всё может быть.

Посмотрим, как Чалов будет играть в Лиге чемпионов с такими командами, как "Реал" и "Рома". В этом сезоне "армейцы" пока не играли с сильными командами. ЦСКА на данный момент — команда не первой пятёрки", - цитирует Коваля "Чемпионат.сом".
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 12:50
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№6 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 13:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну всё.
Понеслось!!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009 [жалоба]
№5 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 13:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
Первый тренер Чалова: Феде рановато бороться за приз "Лучшему бомбардиру" РПЛ
Это верно. За индивидуальные призы бороться рано. Надо бороться за победу команды и, при этом, забивать, когда есть моменты...
А также стараться забить, когда моментов нет.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Запарили уже петь хвалебные песни молодняку, когда в ЛЧ или ЛЕ будет отгружать более-менее стабильно, тогда и начинайте, а не после "ВЯЛИЧАЙШИХ" Анжи с Уралами
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 13:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
вообще!что то откуда начинается!пусть у парня все получится!
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Ditrih (Сегодня, 13:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
понеслась....первый тренер, няня и т.д.
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Навел шороху парень в начале сезона. Молодец, так держать!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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