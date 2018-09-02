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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Первый тренер Чалова: Феде рановато бороться за приз "Лучшему бомбардиру" РПЛ
Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, поделился эмоциями от трёх забитых мячей своего воспитанника в матче 6-го тура РПЛ с "Уралом" (4:0).
"Не ожидал от Чалова хет-трика, но это не случайность. Федя доказывает, что он игрок основного состава. За приз "Лучшему бомбардиру" чемпионата ему бороться ещё рановато, хотя всё может быть.
Посмотрим, как Чалов будет играть в Лиге чемпионов с такими командами, как "Реал" и "Рома". В этом сезоне "армейцы" пока не играли с сильными командами. ЦСКА на данный момент — команда не первой пятёрки", - цитирует Коваля "Чемпионат.сом".
"Не ожидал от Чалова хет-трика, но это не случайность. Федя доказывает, что он игрок основного состава. За приз "Лучшему бомбардиру" чемпионата ему бороться ещё рановато, хотя всё может быть.
Посмотрим, как Чалов будет играть в Лиге чемпионов с такими командами, как "Реал" и "Рома". В этом сезоне "армейцы" пока не играли с сильными командами. ЦСКА на данный момент — команда не первой пятёрки", - цитирует Коваля "Чемпионат.сом".
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