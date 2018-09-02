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В Лужниках нашли неразорвавшийся снаряд

Сотрудники коммунальных служб обнаружили неразорвавшийся снаряд при проведении земляных работ на территории "Олимпийского комплекса "Лужники".

Боеприпас, предположительно, относится к периоду Великой Отечественной войны.

"Предмет, найденный на улице Лужники, похож на снаряд эпохи Великой Отечественной войны. Сейчас место, где его нашли, оцеплено, проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей", - сообщили в пресс-службе московской полиции.

ТАСС
Сегодня, 14:11
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№3 Написал: Карим Осколов (Сегодня, 16:27) #
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Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 15:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ещё что-то о нашем стадионе вякают.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:38) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
flushed
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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