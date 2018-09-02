В Лужниках нашли неразорвавшийся снаряд

Сотрудники коммунальных служб обнаружили неразорвавшийся снаряд при проведении земляных работ на территории "Олимпийского комплекса "Лужники".Боеприпас, предположительно, относится к периоду Великой Отечественной войны."Предмет, найденный на улице Лужники, похож на снаряд эпохи Великой Отечественной войны. Сейчас место, где его нашли, оцеплено, проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей", - сообщили в пресс-службе московской полиции.