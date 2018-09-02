УЕФА поздравил Черчесова с днем рождения

Поздравляем с 55-летием Станислава Черчесова! ?



? Чемпион СССР

? Чемпион России

? Чемпион Австрии

? Чемпион Польши

? Четвертьфиналист #ЧМ2018 pic.twitter.com/a9SbN7HNbB — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 2, 2018

УЕФА поздравил с днем рождения главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Сегодня ему исполнилось 55 лет.В сообщении напоминается о том, что Черчесов становился чемпионом России, СССР, Польши и Австрии, а также дошел до 1/4 финала ЧМ-2018 вместе со сборной.