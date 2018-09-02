Источник: руководство Чечни уговаривает Рашида Рахимова вернуться в "Ахмат"

Руководство Чечни уговаривает Рашида Рахимова вернуться в "Ахмат", сообщает телеграм-канал "Мутко против".В пяти матчах команда из Грозного одержала только одну победу, что совершенно не устраивает ни болельщиков, ни местных чиновников.Рахимов уже работал главным тренером "Ахмата" 4 года и ушёл по собственному желанию в середине 2017-ого.