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Источник: руководство Чечни уговаривает Рашида Рахимова вернуться в "Ахмат"

Руководство Чечни уговаривает Рашида Рахимова вернуться в "Ахмат", сообщает телеграм-канал "Мутко против".

В пяти матчах команда из Грозного одержала только одну победу, что совершенно не устраивает ни болельщиков, ни местных чиновников.

Рахимов уже работал главным тренером "Ахмата" 4 года и ушёл по собственному желанию в середине 2017-ого.
Теги: Рахимов Ахмат
Сегодня, 15:01
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(0)
№7 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Нужно было не отпускать. При Рашидове Терек (Ахмат) и играл хорошо, и был в верхних рядах турнирной таблицы. Опытный, знающий тренер, адаптирован к кавказским условиям.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Карим Осколов (Сегодня, 16:05) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 15:50) #
  • +1
  •  (1)
online

Еще один бывший, который Грозный, уже год без работы сидит, разучивает второй вариант лезгинки с выходом smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
некуй было гнать


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: ADonskoi (Сегодня, 15:36) #
  • +2
  •  (4)

Без Рашида у Кавказа нету вида.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№2 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:19) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xxd
Квартиру наверно...

Белорусскую прописку у Батьки
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: xxd (Сегодня, 15:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Квартиру наверно Кадыров обещает новую..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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