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"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью

В матче 6-го тура чемпионата России "Енисей" и тульский "Арсенал" поделили очки.

Чемпионат России

6 тур

"Енисей" – "Арсенал" 0:0

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Торбинский, Огуде, Зотов, Комолов (Гавазай, 74), Костюков, Обрадович (Саркисов, 31).

"Арсенал": Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Бехрамов (Кадири, 81), Горбатенко, Ткачёв (Мирзов, 75), Бакаев (Лесовой, 60), Костадинов, Джорджевич.

Предупреждения: Костадинов, 65, Денисов, 69, Огуде, 77, Торбинский, 90+3.
Теги: Енисей Арсенал Тула
Сегодня, 15:56
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(0)
№4 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: лад
Унылая, неинтересная игра. Ощущение, что команды расписали ничью еще до ее начала.

Легче победу дома расписать.. А потом в гостях слить...Так хоть по 3 очка, а по ничье фигня, толкьо по 2...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: Карим Осколов (Сегодня, 16:04) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 16:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Решили друг, друга не обижать...Остались при своих..Вялая игра...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 15:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Унылая, неинтересная игра. Ощущение, что команды расписали ничью еще до ее начала.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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