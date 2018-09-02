Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Динамо" - "Оренбург": стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и "Оренбурга" на матч шестого тура Российской Премьер-Лиги.

"Динамо": Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Луценко, Панченко.

Запасные: Лещук, Морозов, Соснин, Темников, Нунес Кардозу, Марков.

"Оренбург": Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.

Запасные: Добвня, Руденко, Андреев, Малых, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов, Галаджан, Деспотович.
Теги: Динамо Оренбург
Сегодня, 16:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.