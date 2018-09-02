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Дмитрий Аленичев: ничья с "Арсеналом" закономерна

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал ничью с "Арсеналом".

"Расстроен результатом, настраивались на победу. Хотели на хорошей ноте закончить этот отрезок. Но считаю ничью закономерной. У команд не было стопроцентных голевых моментов. Опасность возникала только после стандартов. На последних минутах "Арсенал" ушел в оборону и ничего не дал нам создать", - сказал Аленичев.
Теги: Аленичев Арсенал Тула Енисей
Сегодня, 16:14
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