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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Аленичев: ничья с "Арсеналом" закономерна
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал ничью с "Арсеналом".
"Расстроен результатом, настраивались на победу. Хотели на хорошей ноте закончить этот отрезок. Но считаю ничью закономерной. У команд не было стопроцентных голевых моментов. Опасность возникала только после стандартов. На последних минутах "Арсенал" ушел в оборону и ничего не дал нам создать", - сказал Аленичев.
"Расстроен результатом, настраивались на победу. Хотели на хорошей ноте закончить этот отрезок. Но считаю ничью закономерной. У команд не было стопроцентных голевых моментов. Опасность возникала только после стандартов. На последних минутах "Арсенал" ушел в оборону и ничего не дал нам создать", - сказал Аленичев.
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