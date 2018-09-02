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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Аленичев: надеюсь, это была наша последняя игра в Тюмени
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал нулевую ничью с тульским "Арсеналом", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Считаю, что вполне закономерный результат. Не было достаточно больших голевых моментов. Были опасности со стандартов, но достаточно скучная игра для болельщиков. Нашей команде не хватало эмоцией. Возможно, из-за того, что уже шестую игру играем на выезде. Хочется, чтобы следующую игру провели в Красноярске. Болельщики все ждут, хочется сыграть в домашней остановке. Очко заработали. В турнирной таблице с "Арсеналом" рядом находимся, возможно, была боязнь проиграть. Закономерная ничья. Во время перерыва на матчи сборных ребята отдохнут немножко и, надеюсь, вернемся играть в Красноярск. Надеюсь, это была наша последняя игра в Тюмени.
- Как оцените игру Торбинского в первом матче за "Енисей"?
- Я с Димой разговаривал. У меня были сомнения, ставить его сначала или выпустить на замену. Но потом с ним переговорил и решил выпустить его сразу. Он последние 4 дня не тренировался, занимался бумажными формальностями, но, как видите, он сыграл очень полезно. Это мастер с большой опыт, он поможет нашей команде.
- Считаю, что вполне закономерный результат. Не было достаточно больших голевых моментов. Были опасности со стандартов, но достаточно скучная игра для болельщиков. Нашей команде не хватало эмоцией. Возможно, из-за того, что уже шестую игру играем на выезде. Хочется, чтобы следующую игру провели в Красноярске. Болельщики все ждут, хочется сыграть в домашней остановке. Очко заработали. В турнирной таблице с "Арсеналом" рядом находимся, возможно, была боязнь проиграть. Закономерная ничья. Во время перерыва на матчи сборных ребята отдохнут немножко и, надеюсь, вернемся играть в Красноярск. Надеюсь, это была наша последняя игра в Тюмени.
- Как оцените игру Торбинского в первом матче за "Енисей"?
- Я с Димой разговаривал. У меня были сомнения, ставить его сначала или выпустить на замену. Но потом с ним переговорил и решил выпустить его сразу. Он последние 4 дня не тренировался, занимался бумажными формальностями, но, как видите, он сыграл очень полезно. Это мастер с большой опыт, он поможет нашей команде.
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