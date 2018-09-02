Василий Уткин: в матче со "Спартаком" ничья будет успехом для "Зенита"

Комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком"."Полагаю, ничья будет успехом для "Зенита". "Спартак" сейчас прочнее и надежнее. Претензии к "Спартаку" — отчего он не играет настолько хорошо, как хотелось бы. Кому именно — неважно, тем более что болельщики, тренер, директорат и кто там еще, вполне возможно, под качеством понимают разные вещи."Зени" же зыбок. Играя в плей-офф, он трижды многообразно подводил себя на грань поражения. В Минске. В ответной игре в Петербурге, заработав удаление и получив от белорусов гол в овертайме. Подвесив ответный с "Мольде" матч в Норвегии. А еще с тем же "Мольде" он первым пропустил дома.Семак правильно сказал: без настроя мы средняя команда. Но это половина правды. Средние команды бывают крепкими, а "Зенит" средний не как "Амкар" — серостью, он среднеарифметический, то есть бывает хорошо, бывает никак. "Зенит" хрупок.И сейчас ему не просто надо ввести себя в правильное моральное состояние. О нет. "Зенит" теряет в случае неудачи слишком много. Он потеряет уверенность в себе надолго.Так что он на одинаковом расстоянии от победы и от провала. "Спартак" надежнее. Я бы сказал, что на победу "Зенита" 20 процентов, ничья и победа "Спартака" — по 40", — написал Уткин.