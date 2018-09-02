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Василий Уткин: в матче со "Спартаком" ничья будет успехом для "Зенита"

Комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком".

"Полагаю, ничья будет успехом для "Зенита". "Спартак" сейчас прочнее и надежнее. Претензии к "Спартаку" — отчего он не играет настолько хорошо, как хотелось бы. Кому именно — неважно, тем более что болельщики, тренер, директорат и кто там еще, вполне возможно, под качеством понимают разные вещи.

"Зени" же зыбок. Играя в плей-офф, он трижды многообразно подводил себя на грань поражения. В Минске. В ответной игре в Петербурге, заработав удаление и получив от белорусов гол в овертайме. Подвесив ответный с "Мольде" матч в Норвегии. А еще с тем же "Мольде" он первым пропустил дома.

Семак правильно сказал: без настроя мы средняя команда. Но это половина правды. Средние команды бывают крепкими, а "Зенит" средний не как "Амкар" — серостью, он среднеарифметический, то есть бывает хорошо, бывает никак. "Зенит" хрупок.

И сейчас ему не просто надо ввести себя в правильное моральное состояние. О нет. "Зенит" теряет в случае неудачи слишком много. Он потеряет уверенность в себе надолго.

Так что он на одинаковом расстоянии от победы и от провала. "Спартак" надежнее. Я бы сказал, что на победу "Зенита" 20 процентов, ничья и победа "Спартака" — по 40", — написал Уткин.
Теги: Уткин Спартак Динамо
Сегодня, 17:02
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24
(4)
№24 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:25) #
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А что собственно сделал Спартак. С трудом обыграл команды из низшей части таблицы, Слил ЛЧ грекам. Сыграл в ничью с никакущим чемпионом и выиграл у Краснодара за счет влюбленного в него судьи. Шапками кидаться заранее не надо. Игра покажет
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№23 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 18:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Нам бы ничью увезти.

Откуда такой пессимизм???


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№22 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:18) #
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Болеет за:
«Химки»
Слава , спасибо Богу, что есть Газпром и Лукойл и наш Реал и Барселона, Зенит и Спартак. Как ждёт вся футбольная страна этот обичный календарный матч. Ажиотаж, мастерство, интрига.. все все чем любим футбол от игры таких соперников.. любой матч это противостояние мысли тренеров. На данный момент Каррера сильнее наверно Семака и психологический Спартак в лучшем состоянии, на своём поле обычно проиграть принципиальному сопернику, тем более как расположены сегодня команды в таблице может болезненным быть для команды и они будут играть оглядкой не пропустить... для меня этот тот случай обрадуюсь победой одной из команд и огорчусь поражением другой)А, так желаю победы Зениту», для Семака это важно, в противном случае в дальнейшем может он вместе с командой поплыть, а, Спартак» всегда наверстает.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№21 Написал: nevada007 (Сегодня, 18:08) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак выиграет в упорной борьбе!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№20 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 17:50) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Реал»
Игра покажет, мяч круглый... А Вася жирный, как свинья,просто хочет попонтиться.Вдруг угадает. Свиноты они такие.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№19 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 17:46) #
  • 0
  •  (8)

ПРОСТО ВЫХЛОП ИЗ РАБСКОГО ДУПЛА wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№18 Написал: Ditrih (Сегодня, 17:36) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
жирная свинота
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№17 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:35) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Поглядим,думаю 2-1 мы победим,оборона у нас стена,а в атаке стандарт используем,Жиго,Зе или Мельгарехо топчики в этом деле.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№16 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 17:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Короче, после матча все и узнаем.
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№15 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 17:30) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Вася взбудоражил голубых сектантов
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 17:30) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прогнозы перед такими матчами вообще дело неблагодарное. Касается не только Васи, но и некоторых смелых бомжей. Спартак-это не только Промес.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: miktar (Сегодня, 17:28) #
  • 0
  •  (6)
online

в этом матче может быть всё...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№12 Написал: Alting РФ (Сегодня, 17:28) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Послушай Уткина, и сделай наоборот. Процент точности его прогнозов стремится к нулю.
Регистрация: 15.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:25) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Плакса Миртл
Жирный свин ПроститУткин. stuck_out_tongue_winking_eye



Золотые СЛОВА и в точку!! Жиробас свинячит !!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:23) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нам бы ничью увезти.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№9 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 17:14) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Все профаны как Мостовой,Вася Уткин ориентируются на игру Зенита с Мольде,не зная что Зенит экономил силы против Спартака.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:13) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
...Играя в плей-офф,..
Главное...играя, только в стыках формируется команда, а от Минска и Мольде в меньшей степени, радует одно -есть в команде сила воли и злость ...а Спартак тренируется с Анжи 9 игроков, и прч..и смотрит, пока....так-что, не надо, Вася!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:12) #
  • 0
  •  (6)

Вот и проверим Васю...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№6 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 17:11) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Жирный свин ПроститУткин. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 17:11) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Не согласен в Васей. Игра с белорусами и норвежцами.. Вина полностью на Семаке как на тренере. Он не может настроить игроков против слабых команд, и те пытаются на классе выиграть. Все дело в недонастрое, кто сильнее и так понятно в тех матчах. А на свиней настраивать не нужно, таблица слева, все все понимают + 60т. Зрителей не дадут дурака валять.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:08) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Придурочный сраптаковский пингвин.


Поносный пиДерский чухонец
smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 17:08) #
  • -10
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ааааааааххахаахах) да без Промеса "Спартак" вообще играть не будет никак теперь, вот увидите) Кто там играть-то будет теперь? Глушаков что ли? Хах)) Он только зубы скалить умеет))
Ничья будет позором для "Зенита" и тем более для Семака!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:07) #
  • -3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
После матча небось спрячет тело жирное в утесах...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:05) #
  • -2
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Придурочный сраптаковский пингвин.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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