Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи"

В матче 6-го тура РПЛ "Динамо" играет на своем поле с "Оренбургом".В первом тайме на секторе болельщиков московской команды случилась драка. Один из болельщиков пронёс на трибуну баннеры #АнжиЖиви в поддержку махачкалинского клуба, который испытывает финансовые проблемы, что не понравилось другим фанатам. После драки болельщики "Динамо" выкинули с трибуны баннеры в поддержку "Анжи".