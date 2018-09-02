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Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи"

В матче 6-го тура РПЛ "Динамо" играет на своем поле с "Оренбургом".

В первом тайме на секторе болельщиков московской команды случилась драка. Один из болельщиков пронёс на трибуну баннеры #АнжиЖиви в поддержку махачкалинского клуба, который испытывает финансовые проблемы, что не понравилось другим фанатам. После драки болельщики "Динамо" выкинули с трибуны баннеры в поддержку "Анжи".

"Чемпионат.сом"
Теги: Динамо Оренбург Анжи
Сегодня, 17:29
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(6)
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Правильно! Нех поддерживать грязных овцеёб0в!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: GPS (Сегодня, 18:14) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Черный Лис
Ну и правильно сделали.

Ясен-красен. Овцы - это территория Онжи и запитерастов.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:49) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и правильно сделали.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 17:44) #
  • -13
  •  (17)
online

Вот и славно. Анжи дружат с Бомжи.. Чего мусора то впрягаются? Или тоже овец того самого?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:42) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Возить пропагандисткие баннеры на выезд как-бы не комильфо.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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