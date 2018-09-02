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"Зенит" - "Спартак": Дзюба вернулся в стартовый состав питерцев

"Зенит" назвал стартовый состав на матч 6-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович (к), Нету, Набиуллин - Мак, Паредес, Кузяев, Ерохин - Дзюба, Дриусси.
Теги: Зенит Дзюба
Сегодня, 17:52
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№12 Написал: Белогорье1964 Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 18:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Дядя на год младше и не пярдун старый?

Юрок,я ж любя! blushКстати у "дяди" пятеро внуков и две внучки.Ага! laughing
Регистрация: 3.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зениту удачи, Мевля в последней игре был ни какой, пусть отдохнёт
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Цитата: Blessing
Нету- Мевля.

Мевли нету.

Кто сильней на данный момент, один косячник, другой без практики, выбрали Нету.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 18:36) #
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online

Мясные по своему составу уже все в панике.
А вот в 3 защитника нам бы сыграть можно было бы.
Ну да ладно, скоро всё увидим. Недолго осталось.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:30) #
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online

Ладно Юрбан,старый пердун из дому выходить боитс
Дядя на год младше и не пярдун старый?
П.С Коты никогда не пердят - у них кишка прямая.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Белогорье1964 Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 18:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Больше и ставить некого, на поле сильнейшие, вопрос только по паре Нету- Мевля.

Шура,дырявочка ты общественная,ты чё не на стадио? Ладно Юрбан,старый пердун из дому выходить боится ,но ты то общественная девочка. laughing Эх,вот тебя сегодня,зинаиде и не хватит smirk
Регистрация: 3.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:25) #
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Болеет за:
«Химки»
Иванович, как и Чроука из Локо» -финиш
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:17) #
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online

Цитата: Blessing
Нету- Мевля.

Мевли нету.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Больше и ставить некого, на поле сильнейшие, вопрос только по паре Нету- Мевля.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 18:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Маммана, Шатов, Кокорин скорее б вернулись уже. Сильнее каждого кто выходит сейчас на их позиции.

Да, согласен, солидная троица... Хоть и без них состав - боевой. Жду свой состав...


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 17:58) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Маммана, Шатов, Кокорин скорее б вернулись уже. Сильнее каждого кто выходит сейчас на их позиции.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 17:56) #
  • +4
  •  (6)
online

удачи парни!
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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