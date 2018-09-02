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Рассказов, Ломовицкий и Роша - в старте "Спартака" на игру с "Зенитом"

"Спартак" объявил состав на матч 6-го тура РПЛ против "Зенита".

"Спартак": Максименко - Рассказов, Жиго, Боккетти, Мельгарехо - Зобнин, Фернандо, Глушаков - Ломовицкий, Зе Луиш, Роша.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 18:03
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№29 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 19:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Каррера безумен!!!
где Джикия!!!???
на хера он выпустил в основу Боккети и Фернандо?!! Дзюба их затопчет! они оба мертвые!!!
зачем в основе почти не игравшие Ломовицкий и Роша??? почему не опытные Ташаев и Самедов, Хани?!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№28 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 19:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Каррера - гандон штопаный, гнать его пора из команды... Издевается сцука...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№27 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как за хлебушком сходить, ничего сложного. Чувствую что карьера закончит свою карьеру в Спартаке после этого матча
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№26 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 18:45) #
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Цитата: Velen
Три пацана, немного ли для такого матча

Что-то намудрил Карера


Да, как-то легковесно.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№25 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:38) #
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Цитата: tar-tas
Мы верим Каррере, или нет?

Верим - не верим, но летние игры покзали, что старики не тянут. В этом сезоне состав должен существенно обновляться, и ЛЕ для этого очень подходит.

Цитата: сынок
а Боккети не привозит?

Защита у Спартака всегда не железобетонная. Я высказал свое предположение, почему Каррера сделал такой выбор.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№24 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Velen,
Боккетти вместо Джикии - очевидно, для борьбы наверху.
Ещенко привозит слишком много штрафных, которые опасно бьет Паредес.
Самедов и Адриано в этом сезоне не тянут.
Роша - бегунок на контратаки.
Стандарты для Фернандо.
Посмотрим, что получится.

а Боккети не привозит? то штрафной то пеналь...то гол сам себе
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№23 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 18:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Что это , мля ? Я , конечно , в футболе не разбираюсь , но ? ХЗ , тренеру конечно видней , но я , реально , в шоке .

Полностью согласен, странный состав. И за что он гнобит Ханни???


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№22 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:24) #
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Хватит скулить! Где этот, где - тот?

У Семака сейчас голова крУгом!

Мы верим Каррере, или нет?

Вперед, Спартак!!!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№21 Написал: Директор (Сегодня, 18:22) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Странный состав.
Регистрация: 4.04.2016 [жалоба]
№20 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:21) #
  • +3
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Velen,
Боккетти вместо Джикии - очевидно, для борьбы наверху.
Ещенко привозит слишком много штрафных, которые опасно бьет Паредес.
Самедов и Адриано в этом сезоне не тянут.
Роша - бегунок на контратаки.
Стандарты для Фернандо.
Посмотрим, что получится.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№19 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:20) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Что это , мля ? Я , конечно , в футболе не разбираюсь , но ? ХЗ , тренеру конечно видней , но я , реально , в шоке .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№18 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:19) #
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  •  (2)
online

я бы в три защитника сыграл, джикию вместо роши
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№17 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 18:17) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мдааааа .... Как то все странно ...Будем смотреть и болеть ( можем опять по крупному влететь ... )
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№16 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 18:15) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
удивлен по двум позициям, почему не Джикия? Почему не Ташаев (за место Роши), а в целом, тренеру виднее. На сегодня - это самый достойный матч в ЧР. По составу самые сильные клубы, а вот третьими на сейчас по составу вижу Локо, а не ЦСКА.


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
№15 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 18:14) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
SPV 77,
Адриано нафиг не нужен, это ясно по последним играм, все он уже отыгран как и камбаров.
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 18:13) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обязан был выпускать, Джикию, Ещенко, Самедова и Андрианов. Слишком много косяков
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№13 Написал: Treffid Санкт-Петербург (Сегодня, 18:13) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видимо Карера хочет в отставку, *** где Джикия?!
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 18:13) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну посмотрим на эти 12млн сидящие на лавочке
Ну и конечно Ханни должен уходить, а то Каррера хейтит его по жесткому.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№11 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 18:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нету Джикии , нету Самедова, а кто будет стандарты подавать
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:09) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Хорошо, что Ханни в "жопе", его надо гнобить.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№9 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 18:09) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Походу это будет последний матч Карерры, если у Джикиии все в порядке со здоровьем, то я его не понимаю, да и Георгий не поймёт. Не время для экспериментов
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:09) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Странно... Каррера заранее уверился в поражении и решил поберечь Джикию с Адриано?
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СЕРЖ123
где Джикия????????????? Что там делает юнец Рассказов(полная нулина)......Что там делает Боккети????????????????где Ханни?


Боккети вышел на навесы.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Блин, пусть пацаны играют... Я уверен в них. Справятся с питерским шлаком...Еще бы Бакаева к ним вместо роши
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 18:07) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Роша и Ломовицкий , а где Адриано интересно ?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: СЕРЖ123 Рязань (Сегодня, 18:07) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
где Джикия????????????? Что там делает юнец Рассказов(полная нулина)......Что там делает Боккети????????????????где Ханни?
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: nnn69 (Сегодня, 18:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Почему пожарник Боккетти, а не Джикия?


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Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 18:05) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Три пацана, немного ли для такого матча

Что-то намудрил Карера
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:04) #
  • +7
  •  (15)
online

чет мне страшно за нас, разорвут нас походу как обычно 5-1 =)
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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