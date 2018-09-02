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РПЛ поздравила Черчесова с днем рождения

Российская премьер-лига поздравила с днем рождения главного тренера сборной России Станислава Черчесова, которому исполнилось 55 лет.

"Российская премьер-лига от всей души поздравляет Станислава Саламовича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, осуществления профессиональных и личных планов, счастья, удачи, семейного благополучия и новых побед!" - говорится на официальном сайте организации.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 18:12
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