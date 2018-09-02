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Максим Траньков: порадовался, когда Промес ушёл из "Спартака"

Максим Траньков, олимпийский чемпион и болельщик "Зенита", поделился ожиданиями от матча петербургской команды со "Спартаком" в 6-м туре РПЛ.

"Естественно, приехал на матч. Его нельзя пропускать. Взял счастливую кепку, счастливый шарф. Не мог не приехать.

Согласен с Семаком, "Зенит" — средняя команда и по игре, и по составу. На старте со счётом 1:0 выигрывали матчи с не самыми сильными командами. Сегодня самая главная проверка.

Конечно, "Спартак" — главный соперник. Я его не ненавижу, но не симпатизирую, так уж повелось. Но когда они играют в Европе, я за "Спартак" болею тоже. Когда Промес ушёл, я порадовался, конечно. Он лучший игрок "Спартака" последних лет", - цитирует Транькова "Чемпионат.сом".
Теги: Промес Зенит Спартак
Сегодня, 18:17
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№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
меньше языком до матча трепать надо. что за люди


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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