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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Максим Траньков: порадовался, когда Промес ушёл из "Спартака"
Максим Траньков, олимпийский чемпион и болельщик "Зенита", поделился ожиданиями от матча петербургской команды со "Спартаком" в 6-м туре РПЛ.
"Естественно, приехал на матч. Его нельзя пропускать. Взял счастливую кепку, счастливый шарф. Не мог не приехать.
Согласен с Семаком, "Зенит" — средняя команда и по игре, и по составу. На старте со счётом 1:0 выигрывали матчи с не самыми сильными командами. Сегодня самая главная проверка.
Конечно, "Спартак" — главный соперник. Я его не ненавижу, но не симпатизирую, так уж повелось. Но когда они играют в Европе, я за "Спартак" болею тоже. Когда Промес ушёл, я порадовался, конечно. Он лучший игрок "Спартака" последних лет", - цитирует Транькова "Чемпионат.сом".
"Естественно, приехал на матч. Его нельзя пропускать. Взял счастливую кепку, счастливый шарф. Не мог не приехать.
Согласен с Семаком, "Зенит" — средняя команда и по игре, и по составу. На старте со счётом 1:0 выигрывали матчи с не самыми сильными командами. Сегодня самая главная проверка.
Конечно, "Спартак" — главный соперник. Я его не ненавижу, но не симпатизирую, так уж повелось. Но когда они играют в Европе, я за "Спартак" болею тоже. Когда Промес ушёл, я порадовался, конечно. Он лучший игрок "Спартака" последних лет", - цитирует Транькова "Чемпионат.сом".
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