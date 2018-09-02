Софьян Ханни опубликовал смайл и многоточие после объявления состава "Спартака"

?... — Sofiane Hanni (@SofianeHanni) September 2, 2018

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни отреагировал на объявление состава москвичей на гостевой матч 6-го тура чемпионата России против "Зенита".Футболист не попал в состав и опубликовал недоумевающий смайл и многоточие.