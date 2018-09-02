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Софьян Ханни опубликовал смайл и многоточие после объявления состава "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни отреагировал на объявление состава москвичей на гостевой матч 6-го тура чемпионата России против "Зенита".

Футболист не попал в состав и опубликовал недоумевающий смайл и многоточие.

Теги: Ханни Спартак Зенит
Сегодня, 19:11
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