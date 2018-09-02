Фан-сектор "Зенита" напомнил "Спартаку" о разгроме со счетом 5:1

Немного провокационных баннеров на вираже ? pic.twitter.com/uH1aEPPDkL — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) September 2, 2018

Болельщики "Зенита" во время матча 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" вывесили баннер, посвященный разгромной победе сине-бело-голубых в минувшем сезоне в игре первого круга (5:1)."Я никогда не устану повторять, мы забили пять", - написано на баннере.