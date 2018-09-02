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Фан-сектор "Зенита" напомнил "Спартаку" о разгроме со счетом 5:1

Болельщики "Зенита" во время матча 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" вывесили баннер, посвященный разгромной победе сине-бело-голубых в минувшем сезоне в игре первого круга (5:1).

"Я никогда не устану повторять, мы забили пять", - написано на баннере.

Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 19:27
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