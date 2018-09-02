Жиго получил травму в борьбе с Дзюбой и не смог самостоятельно покинуть поле

На 25-й минуте матча 6-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" защитника Самуэля Жиго, получившего повреждении в борьбе с нападающим Артемом Дзюбой, заменил Георгий Джикия.Жиго смог покинуть поле только при помощи двух врачей красно-белых.