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Жиго получил травму в борьбе с Дзюбой и не смог самостоятельно покинуть поле

На 25-й минуте матча 6-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" защитника Самуэля Жиго, получившего повреждении в борьбе с нападающим Артемом Дзюбой, заменил Георгий Джикия.

Жиго смог покинуть поле только при помощи двух врачей красно-белых.
Теги: Жиго Зенит Спартак Дзюба
Сегодня, 19:35
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(2)
№4 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 21:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Деревяшка только толкаться умеет!
Регистрация: 21.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 20:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Толчок и травма.
Ждем с нетерпением МРТ!!!
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 19:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не в борьбе, а после умышленного толчка в спину...
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 19:56) #
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Ниче думаю страшного .Свинячие ветеринары поставят его быстро на ноги
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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