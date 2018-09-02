Новости партнеров

"Ахмат" - "Уфа": стартовые составы команд

Стали известны составы "Ахмата" и "Уфы" на матч 6-го тура чемпионата России.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Родолфу, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Беким.

Запасные - Городов, Плиев, Мусалов, А. Кадыров, Гащенков, Бацуев, Раванелли, Думбья, Харин, Садаев, Умаев.

"Уфа": Беленов, Сухов, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Засеев, Пауревич, Карп, Сысуев, Игбун.

Запасные - Шелия, Чернов, Пуцко, Круговой, Дивеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, Салатич, Бизяк.
Теги: Ахмат Уфа
Сегодня, 20:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (0)

таааак разминочка в питере закончилась сейчас изюминка в грозном
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.