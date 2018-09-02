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На стадионе "Санкт Петербург" присутствует 61 467 зрителей

В эти минуты проходит матч 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак".

Игру на стадионе "Санкт-Петербург" смотрят 61 467 зрителей.
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 20:44
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7
(2)
№7 Написал: =казылык= (Сегодня, 21:21) #
  • -2
  •  (4)

в провинции Спартак всегда собирает аншлаги
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: alex1971 Курганская область (Сегодня, 21:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Больше в этом сезоне столько не соберут... дабы самая лучшая команда страны, дважды туды не поедет)
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
спартаку столько только сниться


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:00) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
5000 человек среди бомжей

5000 человек среди бомжей


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
преимущество по зрителям понятно,если бы играли в одинаковых условиях...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 20:46) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
солидно....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:46) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
не кисло


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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