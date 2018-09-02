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"Зенит" и "Спартак" поделили очки в центральном матче тура

"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата России. Встреча, которая прошла на стадионе "Санкт-Петербург", завершилась со счетом 0:0.

Чемпионат России

6 тур

"Зенит" – "Спартак" 0:0

"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Мак (Заболотный, 79), Паредес, Кузяев, Ерохин, Дзюба, Дриусси (Эрнани, 50).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго (Джикия, 27), Боккетти, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Глушаков (Попов, 79), Ломовицкий, Зе Луиш, Роша (Самедов, 63).

Предупреждения: Боккетти, 34, Рассказов, 44, Иванович, 45, Зе Луиш, 54, Мельгарехо, 83, Попов, 90+3.
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 20:59
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№125 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 21:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: maradona72
Пенальти на Роше был?

Был, 100%
Цитата: сынок
а что он травму нанес)

А если б нанес? Удар то в стиле конг-фу, с той разницей что в конг-фу бутсами с сантиметровыми шипами не пользуются...

вот если бы нанес тогда красная и пеналь...а так опасная игра ...желтая и свободный удар
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№124 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 21:37) #
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online

Цитата: liasport433
Цитата: sssh53
Цитата: liasport433
Цитата: sssh53
На самом деле Спартак еле уполз от поражения. Даже играя в таком графике Зенит возил его носом по полю.



да ты не тот матч смотрел, спартак выйграть мог, класс слишком велик... зенит не о чем, только на моральных не проиграл..... спартак сыграл как обычно... даже хуже чем мог бы!!! вы отскочили!

Да нет, тот. Это у вас фантазии,навеянные самогоном работают. Спартак был никудышный и еле выполз на ничью



ага.... не забывай что в питере и без промеса !!! а вообще Спартак больше мог забить .... Но ничья тоже нормально я так считаю если учесть что молодые игроки были!!

О, отмазки пошли. Вы так требуете пенальти , что забываете, как вас вытащили после аналогичного нарушения Промеса с Краснодаром. Случайное наступление на ногу, так это звучало. Так что хотели? За удар ногой в лицо простили - уже счастье. Спартак в Европе пока выглядит очень убого. Тащут за что непонятно. Наверно по привычке от слов Путина перед ЧМ
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№123 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 21:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
по телику показали Жиго на костылях идет на одной ноге...нога в лангетке полностью
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№122 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 21:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Москалев помог "Зениту" отстоять ничью.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№121 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:30) #
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online

Цитата: Ахилл
У него лицо на затылке? Потенциальный кандидат в кунцкамеру.

Так и у Ивановича не было намерения наступить на ногу сопернику, если на то пошло. Спроси Ари он объяснит , что свиным , что либо объяснять не имеет смысла. Борща нажравшись опять.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№120 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
заруба...отскочил спартачишко

Что поделаешь, Леонидыч, за два дня форму не набрать, повезло свиньям.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№119 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сынок
Цитата: К.А.
Цитата: wir sind die besten
Фернадно за удар ногой сверху по голове Дриусси -красная и пендаль...

за опасную игру дают пенали разве?он первый на мяче был,тч не фол ни хрена.я не прав?

да бесполезно обьяснять им..пусть правила учат..

Опасная, без нанесения травмы... в борьбе нельзя играть ногой на уровне лица соперника, это опасная игра, а если был контакт-это штрафной удар за нарушение правил, если в штрафной-это пенальти и красная..Москалеву дали команду, не удалять...слабый судья
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№118 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:26) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: utekay
заруба...отскочил спартачишко


От кого? От Зинки? А оно сегодня была? sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№117 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 21:26) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Цитата: bomjik
а штрафной в ШТРАФНОЙ (извиняюсь за каламбур) - это пендаль, нет?

Пенальти на Роше был?
Я вот сйечас глянул этот момент, да и куча скринов уже в инете.
Отьветь пожалуйста.

Да был, был!
И на Дриусси был!
Я уже писал ниже, что судейство нормальное в принципе было - ни вам, ни нам пенальти не поставили, хотя могли в обе стороны поставить
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№116 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:25) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gotikaoleg
а Иванович на Роше, В чужом глазу саринку увидешь а в своем и слона не видешь.

Вы, неразумные, не понимаете, что если бы Зенит проигрывал, вы разбудили бы в нём зверя, и матч закончился с привычным для вас счетом. Здесь Москалёв вам на руку сыграл, не ругайте его, а вот нам надо.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№115 Написал: =казылык= (Сегодня, 21:25) #
  • -3
  •  (7)
online

У Миллера денег хватило только на судейку,который пропустил пенальти и кучу карточек,но как ни старался только ничейка,Спартак и Массимо поднасрали пузатым газососам под день Газовика
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№114 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:24) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Пенальти на Роше был?

Был, 100%
Цитата: сынок
а что он травму нанес)

А если б нанес? Удар то в стиле конг-фу, с той разницей что в конг-фу бутсами с сантиметровыми шипами не пользуются...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№113 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
А есть сомнения- шипами в лицо.

У него лицо на затылке? Потенциальный кандидат в кунцкамеру.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№112 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:24) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bomjik
Ну вроде как опасная игра - это нарушение правил, и всегда за неё дают штрафной,

полазий по правилам,мне лень.но опасная игра это всегда свободный.карточку дать мог,да.но прямой по воротам-нет.если мы говорим об опасной игре.вот если бы он залепил ему в жбан,не коснувшись мяча,то фол 100% и пеналь.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№111 Написал: Бриг (Сегодня, 21:23) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Хорошая ничья.Боевая.Рубилово.Шансы открыть счет имели обе команды.Порадовали молодые спартаковцы Ломовицкий, Рассказов..Побольше бы таких игроков в премьере..Семаку , наверное Заболотного раньше было выпустить.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№110 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:23) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
По игре Глушак, Попов, Самедов скорей уже пассажиры, молодые порадовали. Без Промеса понятно, нужно перестраивать нападение. А вот без Жиго нам будет очень тяжело, ну и с Ханни, точно лучше Попова
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№109 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:23) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
заруба...отскочил спартачишко


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№108 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:22) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: sssh53
Цитата: liasport433
Цитата: sssh53
На самом деле Спартак еле уполз от поражения. Даже играя в таком графике Зенит возил его носом по полю.



да ты не тот матч смотрел, спартак выйграть мог, класс слишком велик... зенит не о чем, только на моральных не проиграл..... спартак сыграл как обычно... даже хуже чем мог бы!!! вы отскочили!

Да нет, тот. Это у вас фантазии,навеянные самогоном работают. Спартак был никудышный и еле выполз на ничью



ага.... не забывай что в питере и без промеса !!! а вообще Спартак больше мог забить .... Но ничья тоже нормально я так считаю если учесть что молодые игроки были!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№107 Написал: nedva Russia (Сегодня, 21:22) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хороший матч, жесткий, бескомпромиссный, с мужской борьбой. Результат по делу. Очень расстроилась травма Жиго.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№106 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: сынок
а что он травму нанес)

А есть сомнения- шипами в лицо.и лед.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№105 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GS
В концовке свисток атаки на вратаря не свистел.

Он и пенальти на Дзюбе не свистел, хотя мог - прихватывали его руками. Да и паника Максименко никак от свистка не зависела.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№104 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:21) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
С другой стороны, чистейшая опасная игра, а значит фол в штрафной - пенальти

если опасная игра,то свободный.прямой по воротам не идет.чили что там у нас с правилами?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№103 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:21) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Команды молодцы, ноги не убирали. По Масколеву я уже ранее давал статистику. Ноль! пенальти с января этого года. Ноль! Ну не ставит он пенали, но что поделаешь )))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№102 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: bomjik
а штрафной в ШТРАФНОЙ (извиняюсь за каламбур) - это пендаль, нет?

Пенальти на Роше был?
Я вот сйечас глянул этот момент, да и куча скринов уже в инете.
Отьветь пожалуйста.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№101 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: сынок
опасная игра и свободный улар...)))

Опасная игра с нанесением травмы- пеналь).

а что он травму нанес)
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№100 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: liasport433
Цитата: sssh53
На самом деле Спартак еле уполз от поражения. Даже играя в таком графике Зенит возил его носом по полю.



да ты не тот матч смотрел, спартак выйграть мог, класс слишком велик... зенит не о чем, только на моральных не проиграл..... спартак сыграл как обычно... даже хуже чем мог бы!!! вы отскочили!

Да нет, тот. Это у вас фантазии,навеянные самогоном работают. Спартак был никудышный и еле выполз на ничью
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№99 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:20) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
за опасную игру дают пенали разве?он первый на мяче был,тч не фол ни хрена.я не прав?

Я хз. С одной стороны, играл в мяч. С другой стороны, чистейшая опасная игра, а значит фол в штрафной - пенальти. Хз, что об этом правила говорят.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№98 Написал: Gotikaoleg (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Да, неплохой, матч явно выделил проблемы состава, или накрайняк, отсутствие Кокорина.
Возмутил судья, у него на глазах, и на глазах у всего честного народа, Бокетти продемонстрировал каратистские приёмы против Дриусси, и он не отреагировал, падлёныш. А так ничо, мы были ближе к победе, что и показывает здесь реакция свиней, выраженная их активностью, что не проепали в Питере: у них праздник, у нас траур.

а Иванович на Роше, В чужом глазу саринку увидешь а в своем и слона не видешь. Заказать черные платочки для вас если у вас траур
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
№97 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bomjik
Цитата: К.А.
Цитата: wir sind die besten
Фернадно за удар ногой сверху по голове Дриусси -красная и пендаль...

за опасную игру дают пенали разве?он первый на мяче был,тч не фол ни хрена.я не прав?

Ну вроде как опасная игра - это нарушение правил, и всегда за неё дают штрафной, а штрафной в ШТРАФНОЙ (извиняюсь за каламбур) - это пендаль, нет?

это опасная игра...карточка и свободный удар
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№96 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Черный Лис
Прилично сыграл, с Ерохиным так вообще спас. А в концовке, мне кажется, запаниковал.

В концовке свисток атаки на вратаря не свистел.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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