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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото) (18)
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"Зенит" и "Спартак" поделили очки в центральном матче тура
"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата России. Встреча, которая прошла на стадионе "Санкт-Петербург", завершилась со счетом 0:0.
Чемпионат России
6 тур
"Зенит" – "Спартак" 0:0
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Мак (Заболотный, 79), Паредес, Кузяев, Ерохин, Дзюба, Дриусси (Эрнани, 50).
"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго (Джикия, 27), Боккетти, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Глушаков (Попов, 79), Ломовицкий, Зе Луиш, Роша (Самедов, 63).
Предупреждения: Боккетти, 34, Рассказов, 44, Иванович, 45, Зе Луиш, 54, Мельгарехо, 83, Попов, 90+3.
Чемпионат России
6 тур
"Зенит" – "Спартак" 0:0
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Мак (Заболотный, 79), Паредес, Кузяев, Ерохин, Дзюба, Дриусси (Эрнани, 50).
"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго (Джикия, 27), Боккетти, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Глушаков (Попов, 79), Ломовицкий, Зе Луиш, Роша (Самедов, 63).
Предупреждения: Боккетти, 34, Рассказов, 44, Иванович, 45, Зе Луиш, 54, Мельгарехо, 83, Попов, 90+3.
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