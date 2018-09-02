Сергей Семак: у нас высокие игроки? Других нет. Я ни на что не намекаю

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал ничью со "Спартаком" (0:0).- Мы недовольны результатом, хотели победить. Спасибо ребятам, они старались, но не смогли забить.- У нас есть другие игроки? У нас других нет.- Я ни на что не намекаю. Если вы смотрите наш заявочный лист, то знаете, что других игроков у нас нет.