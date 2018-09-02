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Сергей Семак: у нас высокие игроки? Других нет. Я ни на что не намекаю

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал ничью со "Спартаком" (0:0).

- Мы недовольны результатом, хотели победить. Спасибо ребятам, они старались, но не смогли забить.

- "Зенит" в концовке казывал большое напряжение на защиту "Спартака". Много больших игроков впереди было...

- У нас есть другие игроки? У нас других нет.

- Вы намекаете, что не довольны летней трансферной кампанией?

- Я ни на что не намекаю. Если вы смотрите наш заявочный лист, то знаете, что других игроков у нас нет.
Теги: Семак Зенит Спартак
Сегодня, 21:21
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(2)
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Богданыч, команда у нас хорошая, Спартак не прошел, реально, если отмести судейство, результат похож...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вы на тренировках отрабатываете удары во вратаря?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: magger СССР (Сегодня, 21:32) #
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online

Так хотели забить, что Максименко аж вспотел от количества моментов))


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Спартак Москва!
Регистрация: 11.05.2008 [жалоба]
№4 Написал: =казылык= (Сегодня, 21:31) #
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online

дело Плаческу и Плаксини живет,недолго ждать осталось))
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да...селекция летом замечательная была.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 21:29) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это правильно Богданович говорит. Продать всех и купить новых - бабла же немерено... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 21:26) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять какой-то идиот-неадекват интервью брал... angry


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
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