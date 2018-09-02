Массимо Каррера: у нас были моменты, а возле наших ворот ничего опасного не происходило

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" подвел итоги встречи с "Зенитом" (0:0)."Мы играли агрессивно, но не весь матч. Справились с давлением "Зенита" из-за желания не проиграть борьбу. За каждый мяч сражались как за жизнь. Это именно тот дух, который должна иметь футбольная команда. У нас были моменты, а возле наших ворот ничего опасного не происходило. Я всегда доволен игрой, когда мы не проигрываем", - сказал Каррера.