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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Массимо Каррера: у нас были моменты, а возле наших ворот ничего опасного не происходило
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" подвел итоги встречи с "Зенитом" (0:0).
"Мы играли агрессивно, но не весь матч. Справились с давлением "Зенита" из-за желания не проиграть борьбу. За каждый мяч сражались как за жизнь. Это именно тот дух, который должна иметь футбольная команда. У нас были моменты, а возле наших ворот ничего опасного не происходило. Я всегда доволен игрой, когда мы не проигрываем", - сказал Каррера.
"Мы играли агрессивно, но не весь матч. Справились с давлением "Зенита" из-за желания не проиграть борьбу. За каждый мяч сражались как за жизнь. Это именно тот дух, который должна иметь футбольная команда. У нас были моменты, а возле наших ворот ничего опасного не происходило. Я всегда доволен игрой, когда мы не проигрываем", - сказал Каррера.
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