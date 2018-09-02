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Массимо Каррера: у нас были моменты, а возле наших ворот ничего опасного не происходило

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" подвел итоги встречи с "Зенитом" (0:0).

"Мы играли агрессивно, но не весь матч. Справились с давлением "Зенита" из-за желания не проиграть борьбу. За каждый мяч сражались как за жизнь. Это именно тот дух, который должна иметь футбольная команда. У нас были моменты, а возле наших ворот ничего опасного не происходило. Я всегда доволен игрой, когда мы не проигрываем", - сказал Каррера.
Теги: Каррера Спартак Зенит
Сегодня, 21:28
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№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:39) #
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online

Дома разденешь их, Макар.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:39) #
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online

Цитата: MAG554
Ну один момент то был. Максименко хорошо потянул. Не помню кто, кажется Ерохин

Если так рассуждать У СМ тоже только 1 момент был , когда Нету вынес мяч . Все остальное в молоко или в руки Луневу.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:35) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну один момент то был. Максименко хорошо потянул. Не помню кто, кажется Ерохин
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№8 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gotikaoleg
конечно в порядке т.к. разбирается в футболе

Ну тогда понятно почему вы ПАОК не прошли.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 21:34) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Великий тренер сегодня зацсал играть в два напа. Чуть не повезло... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Он вообще, в порядке?

я же говорил, для поросей отдельный матч показывают


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: Rasmuz (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (2)
online

Все правильно. Но моменты у Зенита были.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: Gotikaoleg (Сегодня, 21:34) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
. У нас были моменты, а возле наших ворот ничего опасного не происходило.

Он вообще, в порядке?

конечно в порядке т.к. разбирается в футболе
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 21:32) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Реал»
может абхаз и прав,Зениту не хватило свежести.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
. У нас были моменты, а возле наших ворот ничего опасного не происходило.

Он вообще, в порядке?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Gotikaoleg (Сегодня, 21:30) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
мужик
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
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