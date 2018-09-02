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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:29
Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи" (5)
Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи" (5)
16:43
Зелимхан Бакаев: я должен зарекомендовать себя, чтобы вернуться в "Спартак" состоявшимся игроком
Зелимхан Бакаев: я должен зарекомендовать себя, чтобы вернуться в "Спартак" состоявшимся игроком
16:12
На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото) (18)
На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото) (18)
15:56
"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью (5)
"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью (5)
13:44
Станислав Черчесов: во время ЧМ-2018 Смолов оказался не в лучшей форме чисто физиологически (2)
Станислав Черчесов: во время ЧМ-2018 Смолов оказался не в лучшей форме чисто физиологически (2)
У Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок
"Спартак" сообщил, что у защитника команды Самюэля Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок. В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование.
Футболист получил травму в матче 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" после столкновения с Артемом Дзюбой, после чего был заменен.
ФК "Спартак"
Футболист получил травму в матче 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" после столкновения с Артемом Дзюбой, после чего был заменен.
ФК "Спартак"
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