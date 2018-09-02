Новости партнеров

У Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок

"Спартак" сообщил, что у защитника команды Самюэля Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок. В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование.

Футболист получил травму в матче 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" после столкновения с Артемом Дзюбой, после чего был заменен.

ФК "Спартак"
Теги: Жиго Спартак Зенит
Сегодня, 21:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (0)
online

"Спасибо" Иуде.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№5 Написал: nedva Russia (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кошмар! Кутепов, Жиго... Кому играть?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:37) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мдаа,только находим топ защитника,сразу травма,Джикия,теперь Жиго.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Rasmuz (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (1)
online

Здоровья
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 21:36) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да что ж такое, здоровья


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:36) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.