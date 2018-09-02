У Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок

"Спартак" сообщил, что у защитника команды Самюэля Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок. В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование.Футболист получил травму в матче 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" после столкновения с Артемом Дзюбой, после чего был заменен.