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Александр Ерохин: могла быть вторая жёлтая за фол на мне, но больших вопросов к судье нет (видео)

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после ничьей со «Спартаком» (0:0) не стал предъявлять больших претензий к арбитру Владимиру Москалёву, рассказал про перестановки по ходу игры и своё физическое состояние, передаёт Rusfootball.info.



– Почему вы дважды поменяли фланг в первом тайме?

– Тренер говорил, что мы с Маком по ситуации можем меняться местами, вот менялись после стандартов.

– Это ваше личное решение было?

– Да, смотрели по ситуации. Был угловой, после него решили, чтобы Роберт попробовал играть против молодого защитника.

– Было несколько моментов с падениями зенитовцев в чужой штрафной. Какой-то тянул на 11-метровый?

– Раз судья не поставил, значит, по его мнению, пенальти не было. Мы многое можем сказать, но если судья не поставил пенальти, значит не было.

– Не было ощущения, что судья несправедливо оценивает эпизоды?

– Да нет. Единственное, на мне был фол во втором тайме, могла быть вторая жёлтая, а так – вопросов немного.

– Если бы «Зенит» готовился неделю, была бы другая игра?

– Сложно сказать. Да, у нас было 2 дня, но мы всё равно в неплохой форме подошли к матчу и по движению, и по напору. Хороший матч.

– 0:0 по игре?

– Была боевая игра, у обеих команд были моменты. Но на своём поле мы должны были побеждать и дожимать.

– В сборной физически не просядете?

– Думаю, тем, кто много играет, тренеры подберут подготовку и всё нормально будет.

– Какие прогнозы на этот сезон?

– У нас прогноз один – боремся за чемпионство, выходим на каждый матч победить.

– Геннадий Орлов сказал, что вы и Кузяев утомлены. Это соответствует действительности?

– Такого нет. Если посмотреть статистику, то мы с Кузяевым больше всех беговой работы, рывков делаем и в атаке, и в обороне, так что перед матчами усталости нет точно.
Теги: Ерохин Зенит Спартак Rвидео
Сегодня, 22:06
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(2)
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 23:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
интересный момент, судья все видел, показал, что накажет, но не наказал, когда его Паредес спросил WTF?! Отмахнулся


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
На 5 дней больше отдыхали и всё мало!!!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 22:18) #
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  •  (1)
online

Могла быть , если тремя минутами ранее за такой же фол получил бы ее Смольников.
А так все последовательно свистел.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (3)
online

Что ни говори, но Спартак выглядел свежее. Естественно . Спасибо за самоотдачу.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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