Александр Ерохин: могла быть вторая жёлтая за фол на мне, но больших вопросов к судье нет (видео)

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после ничьей со «Спартаком» (0:0) не стал предъявлять больших претензий к арбитру Владимиру Москалёву, рассказал про перестановки по ходу игры и своё физическое состояние, передаёт– Тренер говорил, что мы с Маком по ситуации можем меняться местами, вот менялись после стандартов.– Да, смотрели по ситуации. Был угловой, после него решили, чтобы Роберт попробовал играть против молодого защитника.– Раз судья не поставил, значит, по его мнению, пенальти не было. Мы многое можем сказать, но если судья не поставил пенальти, значит не было.– Да нет. Единственное, на мне был фол во втором тайме, могла быть вторая жёлтая, а так – вопросов немного.– Сложно сказать. Да, у нас было 2 дня, но мы всё равно в неплохой форме подошли к матчу и по движению, и по напору. Хороший матч.– Была боевая игра, у обеих команд были моменты. Но на своём поле мы должны были побеждать и дожимать.– Думаю, тем, кто много играет, тренеры подберут подготовку и всё нормально будет.– У нас прогноз один – боремся за чемпионство, выходим на каждый матч победить.– Такого нет. Если посмотреть статистику, то мы с Кузяевым больше всех беговой работы, рывков делаем и в атаке, и в обороне, так что перед матчами усталости нет точно.