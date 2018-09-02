Александр Ерохин: могла быть вторая жёлтая за фол на мне, но больших вопросов к судье нет (видео)

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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после ничьей со «Спартаком» (0:0) не стал предъявлять больших претензий к арбитру Владимиру Москалёву, рассказал про перестановки по ходу игры и своё физическое состояние, передаёт Rusfootball.info.
– Почему вы дважды поменяли фланг в первом тайме?
– Тренер говорил, что мы с Маком по ситуации можем меняться местами, вот менялись после стандартов.
– Это ваше личное решение было?
– Да, смотрели по ситуации. Был угловой, после него решили, чтобы Роберт попробовал играть против молодого защитника.
– Было несколько моментов с падениями зенитовцев в чужой штрафной. Какой-то тянул на 11-метровый?
– Раз судья не поставил, значит, по его мнению, пенальти не было. Мы многое можем сказать, но если судья не поставил пенальти, значит не было.
– Не было ощущения, что судья несправедливо оценивает эпизоды?
– Да нет. Единственное, на мне был фол во втором тайме, могла быть вторая жёлтая, а так – вопросов немного.
– Если бы «Зенит» готовился неделю, была бы другая игра?
– Сложно сказать. Да, у нас было 2 дня, но мы всё равно в неплохой форме подошли к матчу и по движению, и по напору. Хороший матч.
– 0:0 по игре?
– Была боевая игра, у обеих команд были моменты. Но на своём поле мы должны были побеждать и дожимать.
– В сборной физически не просядете?
– Думаю, тем, кто много играет, тренеры подберут подготовку и всё нормально будет.
– Какие прогнозы на этот сезон?
– У нас прогноз один – боремся за чемпионство, выходим на каждый матч победить.
– Геннадий Орлов сказал, что вы и Кузяев утомлены. Это соответствует действительности?
– Такого нет. Если посмотреть статистику, то мы с Кузяевым больше всех беговой работы, рывков делаем и в атаке, и в обороне, так что перед матчами усталости нет точно.
– Почему вы дважды поменяли фланг в первом тайме?
– Тренер говорил, что мы с Маком по ситуации можем меняться местами, вот менялись после стандартов.
– Это ваше личное решение было?
– Да, смотрели по ситуации. Был угловой, после него решили, чтобы Роберт попробовал играть против молодого защитника.
– Было несколько моментов с падениями зенитовцев в чужой штрафной. Какой-то тянул на 11-метровый?
– Раз судья не поставил, значит, по его мнению, пенальти не было. Мы многое можем сказать, но если судья не поставил пенальти, значит не было.
– Не было ощущения, что судья несправедливо оценивает эпизоды?
– Да нет. Единственное, на мне был фол во втором тайме, могла быть вторая жёлтая, а так – вопросов немного.
– Если бы «Зенит» готовился неделю, была бы другая игра?
– Сложно сказать. Да, у нас было 2 дня, но мы всё равно в неплохой форме подошли к матчу и по движению, и по напору. Хороший матч.
– 0:0 по игре?
– Была боевая игра, у обеих команд были моменты. Но на своём поле мы должны были побеждать и дожимать.
– В сборной физически не просядете?
– Думаю, тем, кто много играет, тренеры подберут подготовку и всё нормально будет.
– Какие прогнозы на этот сезон?
– У нас прогноз один – боремся за чемпионство, выходим на каждый матч победить.
– Геннадий Орлов сказал, что вы и Кузяев утомлены. Это соответствует действительности?
– Такого нет. Если посмотреть статистику, то мы с Кузяевым больше всех беговой работы, рывков делаем и в атаке, и в обороне, так что перед матчами усталости нет точно.
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