Сергей Семак: не считаю, что "Зенит" сильнее остальных в чемпионате России

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:24
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (1)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (1)
22:57
Софьян Ханни: я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит (12)
Софьян Ханни: я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит (12)
22:38
Валерий Рейнгольд: уровень судейства остаётся прежним, в ворота "Зенита" был очевидный пенальти (23)
Валерий Рейнгольд: уровень судейства остаётся прежним, в ворота "Зенита" был очевидный пенальти (23)
22:06
Александр Ерохин: могла быть вторая жёлтая за фол на мне, но больших вопросов к судье нет (видео) (4)
Александр Ерохин: могла быть вторая жёлтая за фол на мне, но больших вопросов к судье нет (видео) (4)
21:32
"Барселона" забила 8 голов "Уэске" (3)
"Барселона" забила 8 голов "Уэске" (3)
17:29
Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи" (6)
Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи" (6)
16:43
Зелимхан Бакаев: я должен зарекомендовать себя, чтобы вернуться в "Спартак" состоявшимся игроком
Зелимхан Бакаев: я должен зарекомендовать себя, чтобы вернуться в "Спартак" состоявшимся игроком
16:12
На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото) (21)
На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото) (21)
15:56
"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью (5)
"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью (5)
Сергей Семак: не считаю, что "Зенит" сильнее остальных в чемпионате России
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил силу петербургской команды на европейской и отечественной арене.
"Мои слова о том, что "Зенит" — средняя команда? По европейским меркам — мы средняя команда. Клубы из топ-5 могут позволить себе огромные вливания. Мы такие трансферы позволить себе не можем. В России мы к этому стремимся. Не считаю, что мы сильнее остальных.
Есть хорошие ребята в "Зените-2". Некоторые могут даже тренироваться с нами. Но чтобы играть… Такого усиления в нашей второй команде нет.
В нашей группе Лиги Европы нет ни аутсайдеров, ни фаворитов. Будет шесть матчей против равных соперников. Все будет зависеть от отдельно взятых случаев. "Бордо" в чемпионате Франции еще поднимется. "Копенгаген" нам хорошо знаком. "Спарта" тоже. Будет интересно. Лига Европы — хороший турнир, который даст нашим игрокам опыта", - цитирует Семака Sport24.
"Мои слова о том, что "Зенит" — средняя команда? По европейским меркам — мы средняя команда. Клубы из топ-5 могут позволить себе огромные вливания. Мы такие трансферы позволить себе не можем. В России мы к этому стремимся. Не считаю, что мы сильнее остальных.
Есть хорошие ребята в "Зените-2". Некоторые могут даже тренироваться с нами. Но чтобы играть… Такого усиления в нашей второй команде нет.
В нашей группе Лиги Европы нет ни аутсайдеров, ни фаворитов. Будет шесть матчей против равных соперников. Все будет зависеть от отдельно взятых случаев. "Бордо" в чемпионате Франции еще поднимется. "Копенгаген" нам хорошо знаком. "Спарта" тоже. Будет интересно. Лига Европы — хороший турнир, который даст нашим игрокам опыта", - цитирует Семака Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.