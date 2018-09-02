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Сергей Семак: не считаю, что "Зенит" сильнее остальных в чемпионате России

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил силу петербургской команды на европейской и отечественной арене.

"Мои слова о том, что "Зенит" — средняя команда? По европейским меркам — мы средняя команда. Клубы из топ-5 могут позволить себе огромные вливания. Мы такие трансферы позволить себе не можем. В России мы к этому стремимся. Не считаю, что мы сильнее остальных.

Есть хорошие ребята в "Зените-2". Некоторые могут даже тренироваться с нами. Но чтобы играть… Такого усиления в нашей второй команде нет.

В нашей группе Лиги Европы нет ни аутсайдеров, ни фаворитов. Будет шесть матчей против равных соперников. Все будет зависеть от отдельно взятых случаев. "Бордо" в чемпионате Франции еще поднимется. "Копенгаген" нам хорошо знаком. "Спарта" тоже. Будет интересно. Лига Европы — хороший турнир, который даст нашим игрокам опыта", - цитирует Семака Sport24.
Теги: Семак Зенит Спартак
Сегодня, 22:17
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№5 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 23:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Преферансисты говорят:"Карта слезу любит".
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:36) #
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online

Цитата: wir sind die besten
У людей - пессимистов стакан на половину пустой...у тебя, похоже вообще без дна

Если бы ты помимо игр Зины смотрел другие чемпионаты, тогда понял бы о чем я. В России ни ярких игроков нет, ни тем более ярких команд. Из яркого - стадионы у нескольких клубов. Все остальное серость и убогость


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 23:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Да такая же серая ниочемная команда, как и все остальные

У людей - пессимистов стакан на половину пустой...у тебя, похоже вообще без дна...где ты,
что, почему так плохо в чем...вещь в себе или зачем вообще...может Солнце светит не так, Луна...х.з.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№2 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 22:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
С костоломам дзюбой
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:21) #
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online

Да такая же серая ниочемная команда, как и все остальные


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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