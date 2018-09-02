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Валерий Рейнгольд: уровень судейства остаётся прежним, в ворота "Зенита" был очевидный пенальти

Валерий Рейнгольд: уровень судейства остаётся прежним, в ворота "Зенита" был очевидный пенальти Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Зенита" (0:0) в 6-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Напряжённая игра, я доволен тем, что "Спартак" дал бой, ни в чём не уступил. У "Зенита" было преимущество во владении, однако гости выдержали в тяжёлой игре. Кроме того, в ворота "Зенита" нужно было давать пенальти после фола Ивановича. Моё мнение про уровень судейства в Премьер-Лиге остаётся прежним. Это был очевидный пенальти.

Говоря об игре, "Спартак" здорово выглядел в обороне. У меня есть вопросы к Ломовицкому, который много старается, но не более, а молодой парень должен быть чуть активней в чужой штрафной. Матч же получился в принципе равным, "Спартак" выстоял, но на поле противника всё могло бы быть хуже. Я люблю такие игры, где проявляется характер, и "Спартак" его показал, это дорогого стоит. Даже если бы в конце пропустили - я бы всё равно команду похвалил.

- Об отсутствии в составе "Спартака" Квинси Промеса:

Ни о какой гармонии в игре говорить, конечно, не приходится. Очевидно, Промеса не хватало. Возможно, был бы голландец - "Спартак" бы и победил, поскольку у "Зенита" не самая сильная оборона.

- О чемпионате:

"Зенит" и "Спартак" - два очевидных фаворита в борьбе за чемпионство. Может, ЦСКА, который смотрится очень здорово, также к гонке присоединится. "Армейцы" не показывают чего-то невероятного, но играют как единый коллектив. Все эти команды ещё и участвуют на групповой стадии еврокубков, и здесь особо пристальное внимание стоит уделить "красно-белым", которые просто обязаны выходить из своей группы в Лиге Европы, так как квалификация к Лиге чемпионов была просто провалена.

- О футболистах "Спартака" в игре против "Зенита":

Хорошо смотрелся Фернандо, ну и в порядке был Зобнин, трудяга, мастер с большой буквы! Он проделывает такой объём работы, перекрывает такое большое пространство... молодец! "Спартак" в центре поля "Зениту" не уступил. Также очень понравился Рассказов, парень не растерялся и отыграл крайне добротно. Ну и плюс поставлю Максименко. После той пенки в матче с "Динамо", парень провёл очень приличный матч. Вратарь для команды - половина успеха, и Максименко сыграл сегодня очень здорово.
Теги: Рейнгольд Спартак Зенит
Сегодня, 22:38
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23
(8)
№23 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 23:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Старый клоун!Явный пенальти был в ворота спама и судья это видел отлично,в отличии от фола Ивановича,но очередной раз не свистнул против спама!А Рассказова не удалил по той же причине,так что не надо ныть,спасибо своему поклоннику Москалеву скажите!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№22 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 23:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Маразм - это всегда плохо...
Голову надо было ещё в молодости развивать, к старости глядишь и маразма бы не было...
Но если даже в молодости у тебя было погоняло Всадник Без Головы... тут уже развивай, не развивай...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№21 Написал: нетрал (Сегодня, 23:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
тфу на тебя другой пенальти ты не видел? и 2 желтая ..а ну тебя икспэт
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№20 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 23:31) #
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Цитата: Lokoflesh
Старый а что по удалению Фернандо?
У Зенита слабая оборона, да ты совсем поехал головой.
Как матч мог "оказаться в принципе равным", когда Спартак весь второй тайм отбивался?

Проводница, иди на вчерашние ветки своей команды, взгрустни, поплач, здесь без тебя разберутся, аналитег..
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№19 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 23:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Робертович
wir sind die besten,

Меня очень удивило, что пенальти в ворота Зенита автор усмотрел, а на грубейшую игру Фернандо (красная и пенальти) внимания не обратил.

Но! Вот ты из культурной столицы... Так почему грубые выражения допускаешь? Почему не написать: "Испугался"?

Ну не на столько, русский язык очень приемлим, когда одним словом можно описать ситуацию в судейском комитете и РПЛ по поводу этого матча...и опять-же, где и когда использовать деловой подсказ...и все-же цимус отзыва о жизни человека..
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№18 Написал: Александр Робертович Москва (Сегодня, 23:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
GreatWhite999,

Даже болельщики Спартака более культурны, нежели представители "культурной столицы". Стыдно за такую дискуссию.
Регистрация: 21.07.2018 [жалоба]
№17 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Старый а что по удалению Фернандо?
У Зенита слабая оборона, да ты совсем поехал головой.
Как матч мог "оказаться в принципе равным", когда Спартак весь второй тайм отбивался?


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№16 Написал: Александр Робертович Москва (Сегодня, 23:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Skyline,

А вот хамство не украшает "культурную" столицу.
Регистрация: 21.07.2018 [жалоба]
№15 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 23:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
однобоких старый хрен.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№14 Написал: Александр Робертович Москва (Сегодня, 23:18) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
wir sind die besten,

Меня очень удивило, что пенальти в ворота Зенита автор усмотрел, а на грубейшую игру Фернандо (красная и пенальти) внимания не обратил.

Но! Вот ты из культурной столицы... Так почему грубые выражения допускаешь? Почему не написать: "Испугался"?
Регистрация: 21.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 23:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Судейство было слабое. Мне показалось,что Роша сам стал падать до контакта,ну ок,скорее всего там был пенальти.
Судья так же пропустил нарушение на Дриусси...ну а кто нибудь мне может обьяснить,почему не дали вторую желтую молодому защитнику Спартака??Там просто треш. Судья видел момент. Сказал,что накажет(грубый фол,срыв атаки и все дела)...потом Паредес подходит к нему и спрашивает мол ну что?А тот говорит,отстань типо.:)))Что это был за треш??)


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№12 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 23:01) #
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online

Почитайте лучше Боярского, по сравнению с ним- Дед просто светлейший ум.
Бояра - ". Обе команды не имели мотивации". Надо было , видимо, обеим командам раздать клюшки, так было бы зрелищней..
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№11 Написал: DIMANAJ Саров (Сегодня, 22:58) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно, сознательно в мяч, так что некуй.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
№10 Написал: Konstantin Overlord (Сегодня, 22:57) #
  • -2
  •  (2)

А то что Дриуси чуть ли не свертухи в .... как бы не заметили,да еще и спрашивают, а был ли там фол))Новые лица у Спартака понравились уверено работали,жилы рвали,а но был промес и что?пешеход
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
И все-же здоровья ветерану, нравится ему такая игра, пусть...не стоит его троллить...
Другим, внимательно смотрим...Егоровы и прочие зассали этого матча... сказали не удалять и все можно...есть все, но грубая и опасная игра...Фернадо попади в висок Дриусси ( см. фото)...он сознательно так играл...разговор не об игре, о жизни...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№8 Написал: DIMANAJ Саров (Сегодня, 22:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хули трындите на деда твари если интервью выреано. В другой статье сказал, что и в ворта Спартака тоже скорее всего был.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:50) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
старый мразматик


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№6 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:49) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хуяльти. Больше ничего не видели, уважаемый болельщик?? Или хочу ,- вижу, хочу,- нет?


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 22:47) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Черный Лис
Как удобно, один пеналь заметили, другой нет. Глаз алмаз у старого! blush

Просто у старого ромб головы .


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:47) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
У "Зенита" было преимущество во владении, однако гости выдержали в тяжёлой игре.
"Спартак" выстоял, но на поле противника всё могло бы быть хуже.
Даже если бы в конце пропустили

Бздел дед, приготовился к поражению, а тут на тебе, подарок....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:45) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как удобно, один пеналь заметил, другой нет. Глаз алмаз у старого! blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: РостовПапа (Сегодня, 22:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Из логики игры пенальти не вытекал
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 22:42) #
  • -5
  •  (9)

Все верно!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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