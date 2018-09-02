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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Валерий Рейнгольд: уровень судейства остаётся прежним, в ворота "Зенита" был очевидный пенальти
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Зенита" (0:0) в 6-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Напряжённая игра, я доволен тем, что "Спартак" дал бой, ни в чём не уступил. У "Зенита" было преимущество во владении, однако гости выдержали в тяжёлой игре. Кроме того, в ворота "Зенита" нужно было давать пенальти после фола Ивановича. Моё мнение про уровень судейства в Премьер-Лиге остаётся прежним. Это был очевидный пенальти.
Говоря об игре, "Спартак" здорово выглядел в обороне. У меня есть вопросы к Ломовицкому, который много старается, но не более, а молодой парень должен быть чуть активней в чужой штрафной. Матч же получился в принципе равным, "Спартак" выстоял, но на поле противника всё могло бы быть хуже. Я люблю такие игры, где проявляется характер, и "Спартак" его показал, это дорогого стоит. Даже если бы в конце пропустили - я бы всё равно команду похвалил.
- Об отсутствии в составе "Спартака" Квинси Промеса:
Ни о какой гармонии в игре говорить, конечно, не приходится. Очевидно, Промеса не хватало. Возможно, был бы голландец - "Спартак" бы и победил, поскольку у "Зенита" не самая сильная оборона.
- О чемпионате:
"Зенит" и "Спартак" - два очевидных фаворита в борьбе за чемпионство. Может, ЦСКА, который смотрится очень здорово, также к гонке присоединится. "Армейцы" не показывают чего-то невероятного, но играют как единый коллектив. Все эти команды ещё и участвуют на групповой стадии еврокубков, и здесь особо пристальное внимание стоит уделить "красно-белым", которые просто обязаны выходить из своей группы в Лиге Европы, так как квалификация к Лиге чемпионов была просто провалена.
- О футболистах "Спартака" в игре против "Зенита":
Хорошо смотрелся Фернандо, ну и в порядке был Зобнин, трудяга, мастер с большой буквы! Он проделывает такой объём работы, перекрывает такое большое пространство... молодец! "Спартак" в центре поля "Зениту" не уступил. Также очень понравился Рассказов, парень не растерялся и отыграл крайне добротно. Ну и плюс поставлю Максименко. После той пенки в матче с "Динамо", парень провёл очень приличный матч. Вратарь для команды - половина успеха, и Максименко сыграл сегодня очень здорово.
- О матче:
Напряжённая игра, я доволен тем, что "Спартак" дал бой, ни в чём не уступил. У "Зенита" было преимущество во владении, однако гости выдержали в тяжёлой игре. Кроме того, в ворота "Зенита" нужно было давать пенальти после фола Ивановича. Моё мнение про уровень судейства в Премьер-Лиге остаётся прежним. Это был очевидный пенальти.
Говоря об игре, "Спартак" здорово выглядел в обороне. У меня есть вопросы к Ломовицкому, который много старается, но не более, а молодой парень должен быть чуть активней в чужой штрафной. Матч же получился в принципе равным, "Спартак" выстоял, но на поле противника всё могло бы быть хуже. Я люблю такие игры, где проявляется характер, и "Спартак" его показал, это дорогого стоит. Даже если бы в конце пропустили - я бы всё равно команду похвалил.
- Об отсутствии в составе "Спартака" Квинси Промеса:
Ни о какой гармонии в игре говорить, конечно, не приходится. Очевидно, Промеса не хватало. Возможно, был бы голландец - "Спартак" бы и победил, поскольку у "Зенита" не самая сильная оборона.
- О чемпионате:
"Зенит" и "Спартак" - два очевидных фаворита в борьбе за чемпионство. Может, ЦСКА, который смотрится очень здорово, также к гонке присоединится. "Армейцы" не показывают чего-то невероятного, но играют как единый коллектив. Все эти команды ещё и участвуют на групповой стадии еврокубков, и здесь особо пристальное внимание стоит уделить "красно-белым", которые просто обязаны выходить из своей группы в Лиге Европы, так как квалификация к Лиге чемпионов была просто провалена.
- О футболистах "Спартака" в игре против "Зенита":
Хорошо смотрелся Фернандо, ну и в порядке был Зобнин, трудяга, мастер с большой буквы! Он проделывает такой объём работы, перекрывает такое большое пространство... молодец! "Спартак" в центре поля "Зениту" не уступил. Также очень понравился Рассказов, парень не растерялся и отыграл крайне добротно. Ну и плюс поставлю Максименко. После той пенки в матче с "Динамо", парень провёл очень приличный матч. Вратарь для команды - половина успеха, и Максименко сыграл сегодня очень здорово.
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