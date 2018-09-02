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Массимо Каррера: боюсь, что у Жиго серьезная травма

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о травме защитника Самюэля Жиго.

"Ночью будет сделано МРТ. Я боюсь, что травма серьезная.

Не боялся ли выпускать его после повреждения? Я спросил у него может ил он играть, он сказал, что может, иначе я бы никогда не выпустил его.

Как будем справляться без него? Я выйду на поле и буду тренироваться. Это шутка. На самом деле, мы будем искать решение этой проблемы, обратим внимание на вторую команду в том числе", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Жиго Спартак
Сегодня, 23:02
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№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 23:15) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Победоносный Зенит,
Куда больше и так уже с полными штанами с ветки на ветку прыгаешь
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 23:11) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Насрать!!!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 23:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
На Ханни обрати внимание, сгодится нам этот фраерок. Жиго здоровья!
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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