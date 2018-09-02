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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Массимо Каррера: боюсь, что у Жиго серьезная травма
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о травме защитника Самюэля Жиго.
"Ночью будет сделано МРТ. Я боюсь, что травма серьезная.
Не боялся ли выпускать его после повреждения? Я спросил у него может ил он играть, он сказал, что может, иначе я бы никогда не выпустил его.
Как будем справляться без него? Я выйду на поле и буду тренироваться. Это шутка. На самом деле, мы будем искать решение этой проблемы, обратим внимание на вторую команду в том числе", - цитирует Карреру Sport24.
"Ночью будет сделано МРТ. Я боюсь, что травма серьезная.
Не боялся ли выпускать его после повреждения? Я спросил у него может ил он играть, он сказал, что может, иначе я бы никогда не выпустил его.
Как будем справляться без него? Я выйду на поле и буду тренироваться. Это шутка. На самом деле, мы будем искать решение этой проблемы, обратим внимание на вторую команду в том числе", - цитирует Карреру Sport24.
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