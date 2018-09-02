Самуэль Жиго подтвердил, что у него повреждение связок колена

«Все будет нормально, брат!»



Спартаковцы утешают получившего травму Жиго.



Здоровья, Самуэль! ?????#ЗенитСпартак — 0:0 pic.twitter.com/DnPbKbkFPR — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 2, 2018

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго после матча 6-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) сообщил, что повредил связки колена.На 27-й минуте француз был вынужден покинуть поле, получил повреждение в результате столкновения с Артемом Дзюбой.По словам главы медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова, у Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок.