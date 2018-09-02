Новости партнеров

Самуэль Жиго подтвердил, что у него повреждение связок колена

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго после матча 6-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) сообщил, что повредил связки колена.

На 27-й минуте француз был вынужден покинуть поле, получил повреждение в результате столкновения с Артемом Дзюбой.

По словам главы медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова, у Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок.

Теги: Жиго Спартак
Сегодня, 23:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хреново...(
Скорейшего выздоровления! Хороший защ.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 23:43) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: acetophenon
Ну, если кресты рвутся от удара коленом в жопу... Пора завязывать с этим травмоопасным спортом.

У спартаковских рвутся, даже, если они просто перданут.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 23:41) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, если кресты рвутся от удара коленом в жопу... Пора завязывать с этим травмоопасным спортом.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: zloy (Сегодня, 23:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Барселона»
нафига надо было играть то с травмой? врачи мутаки
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Konstantin Overlord (Сегодня, 23:30) #
  • -6
  •  (6)

Подумал напряжно, да пора сливаться с матча)бабки так и так под лежачий камень текут.Вот напокупали игроков очередь в лазарет))
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 23:21) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Да понятно, что там разрыв передней крестообразной, только журналисты об этом никогда не смогут догадаться.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.