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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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23:24
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (1)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (1)
22:57
Софьян Ханни: я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит (12)
Софьян Ханни: я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит (12)
22:38
Валерий Рейнгольд: уровень судейства остаётся прежним, в ворота "Зенита" был очевидный пенальти (23)
Валерий Рейнгольд: уровень судейства остаётся прежним, в ворота "Зенита" был очевидный пенальти (23)
22:06
Александр Ерохин: могла быть вторая жёлтая за фол на мне, но больших вопросов к судье нет (видео) (4)
Александр Ерохин: могла быть вторая жёлтая за фол на мне, но больших вопросов к судье нет (видео) (4)
21:32
"Барселона" забила 8 голов "Уэске" (3)
"Барселона" забила 8 голов "Уэске" (3)
17:29
Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи" (6)
Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи" (6)
16:43
Зелимхан Бакаев: я должен зарекомендовать себя, чтобы вернуться в "Спартак" состоявшимся игроком
Зелимхан Бакаев: я должен зарекомендовать себя, чтобы вернуться в "Спартак" состоявшимся игроком
16:12
На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото) (21)
На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото) (21)
15:56
"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью (5)
"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью (5)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой"
В матче 6-го тура чемпионата России "Ахмат" взял верх над "Уфой".
Чемпионат России
6 тур
"Ахмат" – "Уфа" 2:1
Голы: Митришев, 58, 59 - Карп, 83.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Родолфо (Думбия, 65), Семёнов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев (Харин, 73), Балай (Садаев, 80).
"Уфа": Беленов, Сухов, Тумасян (Дивеев, 72), Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Засеев (Ванек, 61), Пауревич (Бизяк, 65), Карп, Сысуев, Игбун.
Предупреждения: Тумасян, 4, Анхель, 24, Швец, 43, Неделчару, 75, Сухов, 88.
Чемпионат России
6 тур
"Ахмат" – "Уфа" 2:1
Голы: Митришев, 58, 59 - Карп, 83.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Родолфо (Думбия, 65), Семёнов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев (Харин, 73), Балай (Садаев, 80).
"Уфа": Беленов, Сухов, Тумасян (Дивеев, 72), Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Засеев (Ванек, 61), Пауревич (Бизяк, 65), Карп, Сысуев, Игбун.
Предупреждения: Тумасян, 4, Анхель, 24, Швец, 43, Неделчару, 75, Сухов, 88.
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