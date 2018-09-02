Новости партнеров

"Ахмат" одержал победу над "Уфой"

В матче 6-го тура чемпионата России "Ахмат" взял верх над "Уфой".

Чемпионат России

6 тур

"Ахмат" – "Уфа" 2:1

Голы: Митришев, 58, 59 - Карп, 83.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Родолфо (Думбия, 65), Семёнов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев (Харин, 73), Балай (Садаев, 80).

"Уфа": Беленов, Сухов, Тумасян (Дивеев, 72), Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Засеев (Ванек, 61), Пауревич (Бизяк, 65), Карп, Сысуев, Игбун.

Предупреждения: Тумасян, 4, Анхель, 24, Швец, 43, Неделчару, 75, Сухов, 88.
Теги: Ахмат Уфа
Сегодня, 23:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 23:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
Зрелищный был матч, и Джиг с Ханями для него не понадобилось.
Да и голов забили больше намного.
Обожаю свой великий Ахмат!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.